Купують уже 60 років: ця модель Toyota стала найпопулярнішим компактним авто у світі

Toyota Corolla очолила світовий рейтинг компактних авто за продажами з січня до вересня 2026 року.

За даними видання Focus2Move, модель, яку випускають із 1966 року, зберегла перше місце попри загальне падіння попиту на цей сегмент.

За перші дев'ять місяців 2026 року у світі продали 18,72 млн нових компактних авто. Це на 2,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Toyota Corolla посіла перше місце в рейтингу, хоча її продажі скоротилися на 3,5%. Другу позицію зайняла Honda CR-V із падінням на 0,9%. До п'ятірки лідерів також увійшли Hyundai Tucson, Kia Sportage та Volkswagen Tiguan. Усі три моделі продемонстрували невелике зростання продажів.

Honda CR-V Фото: Вікіпедія

Загалом у першій десятці переважають моделі зі спадом попиту. Зокрема, продажі Honda Civic знизилися на 3,4%, Honda HR-V — на 1,7%, Toyota Corolla Cross — на 9,4%, Hyundai Kona — на 2,6%, а Hyundai Elantra — на 1%.

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Найбільше зростання серед моделей за межами першої десятки зафіксували у MG 4. Його продажі збільшилися на 193,3%. Також помітно додали BYD Yuan Up (+16,2%), Maruti Fronx (+20,3%) та MG ZS (+13,1%).

Найбільше скорочення продажів серед наведених моделей показав Nissan Qashqai — мінус 16,7%. Також значно знизився попит на Volkswagen Golf (-10,7%) і Mazda CX-30 (-10,2%).

Mazda CX-30 Фото: Mazda

Головною причиною загального спаду компактного сегмента стало скорочення продажів в Азії. За січень-вересень вони знизилися на 9% — до 7,79 млн авто. Зокрема, у Китаї продажі впали на 15,8%, до 3,67 млн одиниць.

Водночас у Європі продажі компактних авто зросли на 2,1%, а в Америці — на 0,8%. Найшвидше зростання серед основних регіонів показала Африка — 22,1%, хоча її частка у світовому ринку залишається значно меншою.

За даними Focus2Move, світовий сегмент компактних авто входить в останній квартал 2026 року зі спадом, який значною мірою зумовлений ситуацією на китайському ринку. Водночас Toyota Corolla продовжує утримувати лідерство за обсягами продажів.

Раніше повідомлялося, що Honda має намір збільшити розміри свого найпопулярнішого кросовера.

Також компанія розробляє нове покоління гібридних моделей, які мають стати економнішими.