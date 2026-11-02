Mitsubishi возвращает легенду: новый Pajero переманил покупателей конкурентов еще до старта продаж

Обновленный Mitsubishi Pajero получил около 5500 предварительных заказов в Японии менее чем за месяц. Почти 80 % покупателей переходят с других брендов, а часть бывших владельцев Mitsubishi возвращается к этой марке.

Об этом сообщает издание Motor1.

1 октября компания Mitsubishi начала прием предварительных заказов на новый Pajero. По состоянию на 28 октября компания получила около 5500 заявок. Это уже превышает план продаж модели на весь финансовый год, который завершится в марте 2027 года.

Почти 80 % покупателей ранее приобретали автомобили других производителей. Для компании Mitsubishi, стремящейся укрепить свои позиции на конкурентном рынке внедорожников, это свидетельствует о значительном интересе со стороны новой аудитории.

Mitsubishi Pajero 2027 года Фото: Mitsubishi

В то же время возвращаются и бывшие клиенты марки. Некоторые из них раньше владели Pajero или другими моделями Mitsubishi, но впоследствии перешли к конкурентам. Теперь они вновь выбирают японский бренд. Есть и покупатели, которые рассказывают, что Pajero в свое время был у их родителей.

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Новый внедорожник привлекает как поклонников традиционных моделей для бездорожья, так и владельцев обычных SUV и больших минивэнов. Среди клиентов Mitsubishi, которые сдают старые автомобили в обмен на новый Pajero, чаще всего встречаются Delica D:5, Outlander и предыдущее поколение Pajero.

Mitsubishi Pajero 2027 года Фото: Mitsubishi

Большинство покупателей также выбирают самую дорогую комплектацию. Около 70% заказов приходится на версию Super Exceed стоимостью примерно $51,4 тыс. (2,13 млн грн). Всего модель будет предлагаться в четырех версиях, а цены начинаются от $40 тыс. (1,66 млн грн).

Super Exceed сочетает в себе внедорожные возможности с повышенным уровнем комфорта. Комплектация включает отделку салона полуанилиновой кожей, 20-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистему Yamaha с 12 динамиками, вентиляцию передних сидений и подогрев сидений первых двух рядов.

Mitsubishi Pajero 2027 года Фото: Mitsubishi

Таким образом, Mitsubishi стремится конкурировать не только с более доступными внедорожниками, но и с такими моделями, как Toyota Land Cruiser. Значительная доля заказов на самую дорогую версию свидетельствует о том, что покупатели готовы доплачивать за дополнительный комфорт.

Официальный запуск нового Pajero в Японии запланирован на 17 декабря. При этом Mitsubishi рассматривает возрождение этого названия в качестве основы для более широкой линейки внедорожников. Компания планирует выпустить как минимум две модели меньшего размера, которые дополнят флагманскую модель.

Новый Pajero разработан на рамной платформе пикапа Triton. Это отличает его от некоторых других моделей Mitsubishi, созданных на базе автомобилей партнеров Renault и Nissan. Рамная конструкция призвана обеспечить внедорожнику необходимые возможности для движения по сложной местности.

Mitsubishi Pajero 2027 года Фото: Mitsubishi

Пока не подтверждено, вернется ли Pajero на рынок США под названием Montero.

Еще одна модель, возвращения которой ждут поклонники Mitsubishi, — Lancer Evolution. Президент компании Кейсуке Кисиура называл Evo, Galant и Diamante "сокровищами" бренда и выражал надежду, что они могут вновь появиться в будущем.

Однако конкретных планов относительно нового Lancer Evolution пока нет. Mitsubishi сначала должна укрепить свое финансовое положение и расширить ассортимент моделей, обеспечивающих основной объем продаж.

Ранее Aston Martin представила новый DBX GT с необычным дизайном интерьера.

Кроме того, Mitsubishi Outlander пятого поколения получит обновленный дизайн кузова и усовершенствованную гибридную силовую установку, что должно повысить конкурентоспособность модели.