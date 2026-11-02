Mitsubishi повертає легенду: новий Pajero переманив покупців конкурентів ще до старту продажів

Відроджений Mitsubishi Pajero отримав близько 5500 попередніх замовлень у Японії менш ніж за місяць. Майже 80% покупців переходять з інших брендів, а частина колишніх власників Mitsubishi повертається до марки.

Про це пише видання Motor1.

Mitsubishi відкрила прийом попередніх замовлень на новий Pajero 1 жовтня. Станом на 28 жовтня компанія отримала приблизно 5500 заявок. Це вже перевищує план продажів моделі на весь фінансовий рік, який завершиться в березні 2027 року.

Майже 80% замовників раніше купували авто інших виробників. Для Mitsubishi, яка прагне зміцнити свої позиції на конкурентному ринку позашляховиків, це свідчить про значний інтерес з боку нової аудиторії.

2027 Mitsubishi Pajero Фото: Mitsubishi

Водночас повертаються й колишні клієнти марки. Деякі з них раніше володіли Pajero або іншими моделями Mitsubishi, але згодом перейшли до конкурентів. Тепер вони знову обирають японський бренд. Є й покупці, які розповідають, що Pajero свого часу був у їхніх батьків.

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Новий позашляховик приваблює як прихильників традиційних моделей для бездоріжжя, так і власників звичайних SUV та великих мінівенів. Серед клієнтів Mitsubishi, які здають старі авто в обмін на новий Pajero, найчастіше трапляються Delica D:5, Outlander і попереднє покоління Pajero.

2027 Mitsubishi Pajero Фото: Mitsubishi

Більшість покупців також обирають найдорожчу комплектацію. Близько 70% замовлень припадає на Super Exceed вартістю приблизно $51,4 тис. (2,13 млн грн). Загалом модель пропонуватимуть у чотирьох версіях, а ціни починаються від $40 тис. (1,66 млн грн).

Super Exceed поєднує позашляхові можливості з підвищеним рівнем комфорту. Комплектація передбачає оздоблення салону напіваніліновою шкірою, 20-дюймові легкосплавні диски, аудіосистему Yamaha з 12 динаміками, вентиляцію передніх сидінь і підігрів сидінь перших двох рядів.

2027 Mitsubishi Pajero Фото: Mitsubishi

Таким чином, Mitsubishi прагне конкурувати не лише з доступнішими SUV, а й із такими моделями, як Toyota Land Cruiser. Значна частка замовлень на найдорожчу версію свідчить, що покупці готові доплачувати за додатковий комфорт.

Офіційний запуск нового Pajero в Японії запланований на 17 грудня. Водночас Mitsubishi розглядає відродження назви як основу для ширшої лінійки позашляховиків. Компанія планує випустити щонайменше дві менші моделі, які доповнять флагман.

Новий Pajero розробили на рамній платформі пікапа Triton. Це відрізняє його від деяких інших моделей Mitsubishi, створених на основі автомобілів партнерів Renault і Nissan. Рамна конструкція має забезпечити позашляховику необхідні можливості для їзди складною місцевістю.

2027 Mitsubishi Pajero Фото: Mitsubishi

Поки що не підтверджено, чи повернеться Pajero на ринок США під назвою Montero.

Ще одна модель, на повернення якої чекають прихильники Mitsubishi, — Lancer Evolution. Президент компанії Кейсуке Кісіура називав Evo, Galant і Diamante "скарбами" бренду та висловлював сподівання, що вони можуть знову з'явитися в майбутньому.

Однак конкретних планів щодо нового Lancer Evolution наразі немає. Mitsubishi спершу має зміцнити фінансове становище та розширити асортимент моделей, які забезпечують основний обсяг продажів.

Раніше Aston Martin показала новий DBX GT з незвичним дизайном інтер'єру.

Також Mitsubishi Outlander п'ятого покоління отримає перероблений дизайн кузова та вдосконалену гібридну силову установку, що має зробити модель конкурентнішою.