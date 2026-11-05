Старий Mercedes із характером суперкара: культовий AMG Hammer готують до перезапуску (фото)

Компанія HWA, відома розробкою та складанням гоночних автомобілів Mercedes-AMG — а також легендарного CLK GTR Straßenversion — готує масштабний новий проєкт у сфері рестомодингу. Німецька фірма натякнула на сучасну інтерпретацію культового AMG Hammer — автомобіля, який ще у 1980-х роках назавжди змінив уявлення про надпотужні седани.

Оригінальний Hammer з’явився в середині 80-х як найдосконаліша версія седана покоління W124. Це був час, коли AMG ще була незалежною компанією, а не підрозділом Mercedes-Benz. Заводський 3,0-літровий атмосферний шестициліндровий двигун замінили на 5,5-літровий V8 потужністю 355 к.с. (крутний момент — 526 Нм), що дозволяло задньопривідному седану розганятися від 0 до 100 км/год всього за 5 секунд. Пізніше з’явилася ще потужніша 6,0-літрова версія (385 к.с.), яка закріпила за моделлю статус справжньої ікони з Аффальтербаха, пише CarScoops.

Агресивний вигляд і сучасні технології

Наразі HWA опублікувала в соціальних мережах лише один тизер. Хоча інженери прямо не називають новинку спадкоємцем Hammer, впізнаваний силует W124 говорить сам за себе.

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Автомобіль отримав сучасну світлодіодну оптику, а якщо провести паралель із попереднім проєктом компанії — відродженим 190E Evo II, — то можна очікувати розширені колісні арки та глибоку модернізацію ходової частини. В HWA зазначають, що автомобіль залишиться "вірним своєму корінню, водночас розсуваючи межі сучасних технологій: знайома концепція набуває цілком нової форми".

Офіційний тизер нового рестомода AMG Hammer від німецької компанії HWA Фото: Instagram

Який саме двигун опиниться під капотом — поки що загадка. Цілком можливо, що цей рестомод отримає 3,0-літровий V6 із подвійним турбонаддувом від моделі Evo II, який видає 444 к.с. потужності та 550 Нм крутного моменту.

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