"Думала онкология": у победительницы "Холостяка" серьезные проблемы со здоровьем

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Уже более месяца блогерша плохо себя чувствует, и ей пришлось сдать анализы. Она очень боялась, что у неё могут обнаружить онкологическое заболевание.

К счастью, у Белень не подтвердили онкологическое заболевание. Сейчас она принимает антибиотики, но и они не помогают. Поэтому звезда решила обратиться к врачам в Киеве. Об этом Инна сообщила в Instagram-stories (innka_belen).

Что произошло у Белень

Звезда шоу "Холостяк" уже больше месяца плохо себя чувствует, поэтому она решила сдать анализы и боялась, что в жидкости могут обнаружить злокачественные клетки. И это не давало Инне покоя. Однако у Белень обнаружили серому.

"Больше всего боялась, что это может быть онкология. Даже несмотря на минимальную вероятность, сама мысль о том, что в жидкости могут обнаружить злокачественные клетки, не давала мне покоя… Слава Богу, по результатам исследования злокачественных клеток не обнаружили! Но у меня серома — патологическое скопление жидкости, которое в моем случае сопровождается воспалительным процессом. Жидкость откачивали уже дважды, но она снова скапливается. Почти каждый вечер температура 37,8, и воспаление до сих пор не проходит", — рассказала блогерша.

Видео дня

Сейчас Инна принимает антибиотики, но они не помогают. Её организм истощён, а иммунитет практически на нуле. Поэтому Белень решила обратиться к киевским врачам.

"Снова едем в Киев в клинику. Надо наконец разобраться, почему воспаление не проходит, а жидкость постоянно скапливается. Я чувствую вашу поддержку, и для меня это очень ценно", — добавила блогерша.

У Инны Белень проблемы со здоровьем Фото: Instagram У Инны Белень проблемы со здоровьем Фото: Instagram У Инны Белень проблемы со здоровьем Фото: Instagram

Что известно об Инне Белень

Инна стала победительницей 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был Александр "Терен" Будько. Пара пробыла вместе недолго и уже в феврале 2025 года сообщила о расставании.

Впоследствии Белень начала встречаться с Иваном Яловенко. Пара знакома ещё со школьных времён. В начале 2026 года они поженились.

28 апреля Инна впервые стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Кирой.

Инна Белень с мужем Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Белень поделилась с подписчиками в сети радостным событием. Блогерша приобрела роскошный автомобиль немецкой марки BMW.

Также знаменитость недавно крестила свою дочь Киру. Торжественное событие состоялось в одной из церквей, куда семья пригласила самых близких людей.

Кроме того, Инна удивила пользователей сети своим внезапным похудением. Звезда сбросила 27 килограммов после родов.