Победительница шоу "Холостяк" крестила дочь: первые фото с мероприятия

Победительница 13-го сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень (Яловенко) окрестила свою дочь Киру. Торжественное событие состоялось в одной из церквей, куда семья пригласила самых близких людей.

В таинстве принимали участие сами родители — Инна и её муж Иван Яловенко, а также крестные родители. Для священного обряда молодая мама и её возлюбленный выбрали элегантные наряды в светлых тонах, а маленькая Кира была одета в белоснежное платье с чепчиком.

Крещение дочери Инны Белень Фото: Instagram

Блогерша поделилась этими трогательными моментами в Instagram (@innka_belen), опубликовав снимок с церемонии и посвятив дочери теплые слова:

"Отныне у тебя есть твои земные ангелы — крестные родители, которые будут рядом, будут любить тебя и оберегать на твоём жизненном пути. Молюсь, чтобы Господь всегда держал тебя под Своей защитой, даровал здоровье, светлую судьбу и много любви. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, моя маленькая девочка", — написала Инна.

Відео дня

Крещение Киры Фото: Instagram

Подписчики звезды засыпали супружескую пару поздравлениями и пожеланиями счастья и крепкого здоровья малышу.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

"Холостяк" писал Инне Белень после рождения дочери. Блогерша рассказала о неожиданном поступке Терена.

Инна Белень публично отреагировала на критику своей внешности, отказавшись поддерживать иллюзию "идеального материнства" в соцсетях.

Кроме того, бывшая девушка Терена публично "раскритиковала" новый фильм, в котором он снялся. Она рассказала, что её парень даже заснул во время просмотра.