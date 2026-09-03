Переможниця "Холостяка" похрестила доньку: перші фото з події

Переможниця 13-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь (Яловенко) похрестила свою донечку Кіру. Урочиста подія відбулася в одній із церков, куди родина запросила найближчих людей.

У таїнстві брали участь самі батьки — Інна та її чоловік Іван Яловенко, а також хрещені батьки. Для священного обряду молода мама та її коханий обрали елегантні вбрання у світлих тонах, а маленька Кіра була одягнена у білосніжну сукню з чепчиком.

Хрещення донечки Інни Бєлєнь Фото: Instagram

Зворушливими моментами блогерка поділилася у Instagram (@innka_belen), опублікувавши кадр з обряду та присвятивши доньці теплі слова:

"Відтепер у тебе є твої земні янголи — хрещені батьки, які будуть поруч, любити тебе й оберігати на твоєму життєвому шляху. Молюсь, щоб Господь завжди тримав тебе під Своїм захистом, дарував здоров’я, світлу долю та багато любові. Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, моя маленька дівчинко", — написала Інна.

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Хрещення Кіри Фото: Instagram

Підписники зірки засипали сімейну пару привітаннями та побажаннями щастя й міцного здоров'я малечі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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