Победительница "Холостяка" поразила похудением на 27 кг (фото)

Победительница 13-го сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень (Яловенко) удивила пользователей сети своим внезапным похудением. Звезда сбросила 27 килограммов после родов.

Белень поделилась впечатляющим результатом в Threads. Она опубликовала фото, на котором показала результат "до" похудения и "после".

Победительница шоу "Холостяк" похудела на 27 кг

Как рассказала Инна, во время беременности она набрала 30 килограммов. И это при том, что она правильно питалась, а не переедала. В апреле звезда весила 87 килограммов, а в конце сентября Белень похудела до 60 кг.

"За время беременности набрала 30 кг. И нет, я не ела, как не в себе. Первое фото сделано 27 апреля — 87 кг. Второе фото — 29 сентября — 60 кг. Похудела на 27 кг, осталось 3 кг", — подписала снимки победительница шоу "Холостяк".

Инна Белень до похудения Фото: Threads Инна Белень после похудения Фото: Threads

Личная жизнь Инны Белень

Инна стала победительницей 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был Александр "Терен" Будько. Пара пробыла вместе недолго и уже в феврале 2025 года сообщила о расставании.

Видео дня

Позже Белень начала встречаться с Иваном Яловенко. Пара знакома ещё со школьных времён. В начале 2026 года они поженились.

28 апреля Инна впервые стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Кирой.

Инна Белень с мужем и дочерью Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Инна Белень публично отреагировала на критику своей внешности, отказавшись поддерживать иллюзию "идеального материнства" в соцсетях.

Также победительница шоу "Холостяк" рассказала о трудностях с новорождённым малышом. После возвращения из роддома в Харькове Инна привыкает к новому статусу.

Кроме того, Инна Белень откровенно рассказала о сложном восстановлении после рождения дочери. У неё поднялась температура и появилась сильная слабость.