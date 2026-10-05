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Победительница "Холостяка" поразила похудением на 27 кг (фото)

Как сейчас выглядит Инна Белень
Инна Белень | Фото: Instagram

Победительница 13-го сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень (Яловенко) удивила пользователей сети своим внезапным похудением. Звезда сбросила 27 килограммов после родов.

Белень поделилась впечатляющим результатом в Threads. Она опубликовала фото, на котором показала результат "до" похудения и "после".

Победительница шоу "Холостяк" похудела на 27 кг

Как рассказала Инна, во время беременности она набрала 30 килограммов. И это при том, что она правильно питалась, а не переедала. В апреле звезда весила 87 килограммов, а в конце сентября Белень похудела до 60 кг.

"За время беременности набрала 30 кг. И нет, я не ела, как не в себе. Первое фото сделано 27 апреля — 87 кг. Второе фото — 29 сентября — 60 кг. Похудела на 27 кг, осталось 3 кг", — подписала снимки победительница шоу "Холостяк".

Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень
Инна Белень до похудения
Фото: Threads
Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень похудела на 27 кг
Инна Белень после похудения
Фото: Threads

Личная жизнь Инны Белень

Инна стала победительницей 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был Александр "Терен" Будько. Пара пробыла вместе недолго и уже в феврале 2025 года сообщила о расставании.

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Позже Белень начала встречаться с Иваном Яловенко. Пара знакома ещё со школьных времён. В начале 2026 года они поженились.

28 апреля Инна впервые стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Кирой.

Инна Белень и её семья
Инна Белень с мужем и дочерью
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Инна Белень откровенно рассказала о сложном восстановлении после рождения дочери. У неё поднялась температура и появилась сильная слабость.