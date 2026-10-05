Переможниця "Холостяка" вразила схудненням на 27 кг (фото)

Переможниця 13-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь (Яловенко) здивувала мережу раптовим схудненням. Зірка скинула 27 кілограмів після пологів.

Вражаючим результатом Бєлєнь поділилась у Threads. Вона оприлюднила фото, на якому показала результат "до" схуднення та "після".

Переможниця "Холостяка" схудла на 27 кг

Як розповіла Інна, за вагітність вона набрала 30 кілограмів. І це при тому, що вона гарно харчувалась, а не переїдала. У квітні зірка важила 87 кілограмів, а наприкінці вересня Бєлєнь схудла до 60 кг.

"За вагітність набрала 30 кг. І ні, я не їла, як не в себе. Перше фото зроблене 27 квітня – 87 кг. Друге фото — 29 вересня — 60 кг. Схудла на 27 кг, залишилося 3 кг", – підписала кадри переможниця "Холостяка".

Інна Бєлєнь до схуднення Фото: Threads Інна Бєлєнь після схуднення Фото: Threads

Особисте життя Інни Бєлєнь

Інна стала переможницею 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був Олександр "Терен" Будько. Пара недовго була разом і вже у лютому 2025 року повідомила про розставання.

Видео дня

Згодом Бєлєнь почала зустрічатись з Іваном Яловенком. Пара знайома ще зі школи. На початку 2026 року вони одружились.

28 квітня Інна вперше стала мамою. Вона народила донечку, яку назвала Кірою.

Інна Бєлєнь з чоловіком та донькою Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Інна Бєлєнь публічно відреагувала на критику своєї зовнішності, відмовившись підтримувати ілюзію "ідеального материнства" в соцмережах.

Також переможниця "Холостяка" розповіла про труднощі з новонародженим малюком. Після повернення з пологового в Харкові Інна звикає до нового статусу.

Крім того, Інна Бєлєнь чесно розповіла про складне відновлення після народження доньки. У неї піднялася температура та з’явилася сильна слабкість.