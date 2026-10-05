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Переможниця "Холостяка" вразила схудненням на 27 кг (фото)

Як зараз виглядає Інна Бєлєнь
Інна Бєлєнь | Фото: Instagram

Переможниця 13-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь (Яловенко) здивувала мережу раптовим схудненням. Зірка скинула 27 кілограмів після пологів.

Вражаючим результатом Бєлєнь поділилась у Threads. Вона оприлюднила фото, на якому показала результат "до" схуднення та "після".

Переможниця "Холостяка" схудла на 27 кг

Як розповіла Інна, за вагітність вона набрала 30 кілограмів. І це при тому, що вона гарно харчувалась, а не переїдала. У квітні зірка важила 87 кілограмів, а наприкінці вересня Бєлєнь схудла до 60 кг.

"За вагітність набрала 30 кг. І ні, я не їла, як не в себе. Перше фото зроблене 27 квітня – 87 кг. Друге фото — 29 вересня — 60 кг. Схудла на 27 кг, залишилося 3 кг", – підписала кадри переможниця "Холостяка".

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь
Інна Бєлєнь до схуднення
Фото: Threads
Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь схудла на 27 кг
Інна Бєлєнь після схуднення
Фото: Threads

Особисте життя Інни Бєлєнь

Інна стала переможницею 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був Олександр "Терен" Будько. Пара недовго була разом і вже у лютому 2025 року повідомила про розставання.

Видео дня

Згодом Бєлєнь почала зустрічатись з Іваном Яловенком. Пара знайома ще зі школи. На початку 2026 року вони одружились.

28 квітня Інна вперше стала мамою. Вона народила донечку, яку назвала Кірою.

Інна Бєлєнь та її родина
Інна Бєлєнь з чоловіком та донькою
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Інна Бєлєнь чесно розповіла про складне відновлення після народження доньки. У неї піднялася температура та з’явилася сильна слабкість.