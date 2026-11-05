"Думала онкологія": переможниця "Холостяка" має серйозні проблеми зі здоров'ям

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь відверто заговорила про проблеми зі здоров'ям. Вже понад місяць блогерка погано почувається і їй довелось здати аналізи. Вона дуже боялась, що в неї можуть виявити онкологічне захворювання.

На щастя, у Бєлєнь не підтвердили онкологію. Наразі вона приймає антибіотики, але й вони не допомагають. Тож зірка вирішила звернутися до лікарів у Києві. Про це Інна повідомила в Instagram-stories (innka_belen).

Що сталося у Бєлєнь

Зірка "Холостяка" понад місяць почувається погано, тому вона вирішила здати аналізи і боялась, що в рідині можуть виявити злоякісні клітини. І це Інні не давало спокою. Однак у Бєлєнь знайшли серому.

"Найбільше боялася, що це може бути онкологія. Навіть попри мінімальну ймовірність, сама думка про те, що в рідині можуть виявити злоякісні клітини, не давала мені спокою… Слава Богу, за результатами дослідження злоякісних клітин не виявили! Але у мене серома – патологічне скупчення рідини, яке в моєму випадку супроводжується запальним процесом. Рідину відкачували вже двічі, але вона знову накопичується. Майже щовечора температура 37,8, і запалення досі не проходить", — розповіла блогерка.

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Наразі Інна приймає антибіотики, але вони не допомагають. Її організм виснажений, а імунітет майже на нулі. Через це Бєлєнь вирішила звернутися до київських лікарів.

"Знову їдемо до Києва у клініку. Треба нарешті розібратися, чому запалення не проходить, а рідина постійно накопичується. Я відчуваю вашу підтримку, і для мене це дуже цінно", — додала блогерка.

Інна Бєлєнь має проблеми зі здоров'ям Фото: Instagram Інна Бєлєнь має проблеми зі здоров'ям Фото: Instagram Інна Бєлєнь має проблеми зі здоров'ям Фото: Instagram

Що відомо про Інну Бєлєнь

Інна стала переможницею 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був Олександр "Терен" Будько. Пара недовго була разом і вже у лютому 2025 року повідомила про розставання.

Згодом Бєлєнь почала зустрічатись з Іваном Яловенком. Пара знайома ще зі школи. На початку 2026 року вони одружились.

28 квітня Інна вперше стала мамою. Вона народила донечку, яку назвала Кірою.

Інна Бєлєнь із чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Бєлєнь поділилась з підписниками у мережі радісною подією. Блогерка придбала розкішний автомобіль німецької марки BMW.

Також знаменитість нещодавно похрестила свою донечку Кіру. Урочиста подія відбулася в одній із церков, куди родина запросила найближчих людей.

Крім того, Інна здивувала мережу раптовим схудненням. Зірка скинула 27 кілограмів після пологів.