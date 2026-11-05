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"Думала онкологія": переможниця "Холостяка" має серйозні проблеми зі здоров'ям

Інна Бєлєнь має серйозні проблеми зі здоров'ям
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь | Фото: Instagram

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь відверто заговорила про проблеми зі здоров'ям. Вже понад місяць блогерка погано почувається і їй довелось здати аналізи. Вона дуже боялась, що в неї можуть виявити онкологічне захворювання.

На щастя, у Бєлєнь не підтвердили онкологію. Наразі вона приймає антибіотики, але й вони не допомагають. Тож зірка вирішила звернутися до лікарів у Києві. Про це Інна повідомила в Instagram-stories (innka_belen).

Що сталося у Бєлєнь

Зірка "Холостяка" понад місяць почувається погано, тому вона вирішила здати аналізи і боялась, що в рідині можуть виявити злоякісні клітини. І це Інні не давало спокою. Однак у Бєлєнь знайшли серому.

"Найбільше боялася, що це може бути онкологія. Навіть попри мінімальну ймовірність, сама думка про те, що в рідині можуть виявити злоякісні клітини, не давала мені спокою… Слава Богу, за результатами дослідження злоякісних клітин не виявили! Але у мене серома – патологічне скупчення рідини, яке в моєму випадку супроводжується запальним процесом. Рідину відкачували вже двічі, але вона знову накопичується. Майже щовечора температура 37,8, і запалення досі не проходить", — розповіла блогерка.

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Наразі Інна приймає антибіотики, але вони не допомагають. Її організм виснажений, а імунітет майже на нулі. Через це Бєлєнь вирішила звернутися до київських лікарів.

"Знову їдемо до Києва у клініку. Треба нарешті розібратися, чому запалення не проходить, а рідина постійно накопичується. Я відчуваю вашу підтримку, і для мене це дуже цінно", — додала блогерка.

Інна Бєлєнь розповіла про проблеми зі здоров'ям
Інна Бєлєнь має проблеми зі здоров'ям
Фото: Instagram
Інна Бєлєнь розповіла про проблеми зі здоров'ям
Інна Бєлєнь має проблеми зі здоров'ям
Фото: Instagram
Інна Бєлєнь розповіла про проблеми зі здоров'ям
Інна Бєлєнь має проблеми зі здоров'ям
Фото: Instagram
Інна Бєлєнь розповіла про проблеми зі здоров'ям
Інна Бєлєнь розповіла про проблеми зі здоров'ям
Інна Бєлєнь розповіла про проблеми зі здоров'ям

Що відомо про Інну Бєлєнь

Інна стала переможницею 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був Олександр "Терен" Будько. Пара недовго була разом і вже у лютому 2025 року повідомила про розставання.

Згодом Бєлєнь почала зустрічатись з Іваном Яловенком. Пара знайома ще зі школи. На початку 2026 року вони одружились.

28 квітня Інна вперше стала мамою. Вона народила донечку, яку назвала Кірою.

Інна Бєлєнь та її чоловік
Інна Бєлєнь із чоловіком
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Бєлєнь поділилась з підписниками у мережі радісною подією. Блогерка придбала розкішний автомобіль німецької марки BMW.
  • Також знаменитість нещодавно похрестила свою донечку Кіру. Урочиста подія відбулася в одній із церков, куди родина запросила найближчих людей.

Крім того, Інна здивувала мережу раптовим схудненням. Зірка скинула 27 кілограмів після пологів.