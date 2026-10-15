RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Переможниця "Холостяка" придбала розкішне елітне авто (фото)

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь
Інна Бєлєнь | Фото: Instagram

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь поділилась з підписниками у мережі радісною подією. Блогерка придбала розкішний автомобіль німецької марки BMW.

Інна оприлюднила відео, на якому похизувалась дорогою автівкою. Про це блогерка повідомила на своїй сторінці в Instagram (innka_belen).

Як виглядає нова машина Бєлєнь

Дівчина вирішила не відкладати життя на потім і зробила одну з найдорожчих покупок. У ролику Інна спочатку показала ключі від автівки, а потім засвітила саму машину.

Так, Бєлєнь придбала автомобіль німецької марки BMW у білому кольорі. Яка саме модель та ціна машини – Інна поки не розсекретила. Однак вона наголосила, що її найбільша мрія здійснилась.

"Що того життя? Подумала я і зробила одну з найдорожчих покупок у своєму житті. Дорожчими були тільки квартири. Мені завжди подобались BMW. Потужні, зухвалі, з характером — як і я. І ця мала мені ну дуже пасує. Ну що, привіт, малишко. Вітаю в сім’ї", — написала блогерка.

Видео дня
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь
Нова машина Інни Бєлєнь
Фото: Instagram

Підписники Бєлєнь привітали її з важливою покупкою і залишили безліч коментарів під дописом.

  • "Клас, вітаю з покупкою. Хай бензин сам себе заправляє, а штрафи обходять десятою дорогою";
  • "Я пишаюсь такими жінками! Інночко, ви молодець!";
  • "Ви велика молодчинка".

Інна Бєлєнь – що про неї відомо

Блогерка стала переможницею 13-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Олександр "Терен" Будько.

У лютому 2025 року пара розірвала стосунки. Згодом Бєлєнь почала зустрічатись з Іваном Яловенком, з яким знайома ще зі шкільних часів. На початку 2026-го вони одружились.

У квітні Інна вперше стала мамою і народила донечку, яку назвала Кірою.

Інна Бєлєнь та її родина
Інна Бєлєнь з чоловіком і донькою
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська співачка Наталія Могилевська придбала новий автомобіль. Артистка обрала кросовер німецького виробника – модель Audi Q5.