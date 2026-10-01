Могилевська похизувалась новим авто: яка його ціна (відео)

Українська співачка Наталія Могилевська придбала новий автомобіль. Артистка обрала кросовер німецького виробника – модель Audi Q5.

Знаменитість похизувались новим транспортом на сторінці в Instagram (nataliya_mogilevskaya). За її словами, купівля машини пройшла швидко та без проблем.

Як виглядає нове авто Могилевської

Співачка вирішила обрати для комфортного пересування модель Audi Q5. Могилевська зняла відео, в якому показала красуню сріблястого кольору зі шкіряним салоном та стильним кермом.

"Ну що, нарешті можу показати її вам. Ось так виглядає результат нашої історії. Я дуже задоволена, що весь процес пройшов без зайвих хвилювань і, головне, що все вийшло так, як я хотіла", — зазначила артистка.

Ціна машини Могилевської

Вартість нової Audi Q5 на українському ринку становить від 2,3 до 3 мільйонів гривень. Вживану модель можна придбати за 20-30 тисяч доларів.

Видео дня

Могилевська придбала нове авто Фото: Скрін відео

Інші автомобілі Могилевської

Цікаво, що у 2021 році Могилевська їздила на сріблястому джипі Volvo XC90. Вартість такого авто понад два мільйони гривень.

Крім цього, співачка мала елітний автомобіль Toyota Highlander. Ціна цієї моделі стартує від двох мільйонів гривень.

Toyota Могилевської

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталія Могилевська емоційно відреагувала на постійні закиди підписників щодо використання популярних препаратів для схуднення та естетичної медицини.

Також нещодавно українська співачка поділилася з шанувальниками кадрами свого затишного вікенду, поставши у природному вигляді без краплі косметики.

Крім того, Наталія Могилевська розповіла про інцидент, який стався з нею після одного з нещодавніх концертів.