Могилевская похвасталась новой машиной: сколько она стоит (видео)
Украинская певица Наталья Могилевская приобрела новый автомобиль. Артистка остановила свой выбор на кроссовере немецкого производителя — модели Audi Q5.
Знаменитость похвасталась новым автомобилем на своей странице в Instagram (nataliya_mogilevskaya). По её словам, покупка машины прошла быстро и без проблем.
Как выглядит новая машина Могилевской
Певица решила выбрать для удобного передвижения модель Audi Q5. Могилевская сняла видео, в котором показала эту красавицу серебристого цвета с кожаным салоном и стильным рулем.
"Ну что ж, наконец-то могу показать её вам. Вот так выглядит результат нашей истории. Я очень рада, что весь процесс прошёл без лишних волнений и, главное, что всё получилось так, как я хотела", — отметила артистка.
Цена машины Могилевской
Стоимость новой Audi Q5 на украинском рынке составляет от 2,3 до 3 миллионов гривен. Подержанную модель можно приобрести за 20–30 тысяч долларов.
Другие автомобили Могилевской
Интересно, что в 2021 году Могилевская ездила на серебристом джипе Volvo XC90. Стоимость такого автомобиля превышает два миллиона гривен.
Кроме того, у певицы был элитный автомобиль Toyota Highlander. Цена на эту модель начинается от двух миллионов гривен.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Наталья Могилевская эмоционально отреагировала на постоянные упреки подписчиков относительно использования популярных препаратов для похудения и эстетической медицины.
- Также недавно украинская певица поделилась с поклонниками снимками своего уютного уик-энда, появившись в естественном виде без капли косметики.
Кроме того, Наталья Могилевская рассказала об инциденте, который произошел с ней после одного из недавних концертов.