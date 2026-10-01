Могилевская похвасталась новой машиной: сколько она стоит (видео)

Украинская певица Наталья Могилевская приобрела новый автомобиль. Артистка остановила свой выбор на кроссовере немецкого производителя — модели Audi Q5.

Знаменитость похвасталась новым автомобилем на своей странице в Instagram (nataliya_mogilevskaya). По её словам, покупка машины прошла быстро и без проблем.

Как выглядит новая машина Могилевской

Певица решила выбрать для удобного передвижения модель Audi Q5. Могилевская сняла видео, в котором показала эту красавицу серебристого цвета с кожаным салоном и стильным рулем.

"Ну что ж, наконец-то могу показать её вам. Вот так выглядит результат нашей истории. Я очень рада, что весь процесс прошёл без лишних волнений и, главное, что всё получилось так, как я хотела", — отметила артистка.

Цена машины Могилевской

Стоимость новой Audi Q5 на украинском рынке составляет от 2,3 до 3 миллионов гривен. Подержанную модель можно приобрести за 20–30 тысяч долларов.

Видео дня

Могилевская приобрела новую машину Фото: Скрин видео

Другие автомобили Могилевской

Интересно, что в 2021 году Могилевская ездила на серебристом джипе Volvo XC90. Стоимость такого автомобиля превышает два миллиона гривен.

Кроме того, у певицы был элитный автомобиль Toyota Highlander. Цена на эту модель начинается от двух миллионов гривен.

Toyota Могилевской

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Наталья Могилевская эмоционально отреагировала на постоянные упреки подписчиков относительно использования популярных препаратов для похудения и эстетической медицины.

Также недавно украинская певица поделилась с поклонниками снимками своего уютного уик-энда, появившись в естественном виде без капли косметики.

Кроме того, Наталья Могилевская рассказала об инциденте, который произошел с ней после одного из недавних концертов.