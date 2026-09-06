Могилевская появилась без макияжа на отдыхе (фото)

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками снимками своего уютного уик-энда, появившись в естественном виде без капли косметики.

Артистка проводила время вместе с мужем в комплексе отдыха в столичных Осокорках.

Наталья Могилевская без макияжа Фото: Instagram

В своих Instagram-историях (@nataliya_mogilevskaya) певица опубликовала искреннее видео на фоне природы. Она призналась, что этот отдых стал для неё особенным благодаря новому опыту.

"Впервые с мужем побывала на рыбалке, получили удовольствие. Класс!" — эмоционально поделилась певица.

Могилевская демонстрирует легкий повседневный образ в ярко-красном наряде, наслаждаясь теплым днем на свежем воздухе и делясь с подписчиками позитивным настроением.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками снимками своего отдыха и показала, как спасается от летней жары. Исполнительница опубликовала фотографии, на которых позирует в бассейне совершенно без макияжа.

Украинская певица эмоционально отреагировала на постоянные упреки подписчиков относительно использования популярных препаратов для похудения и эстетической медицины. В своём посте артистка резко раскритиковала интернет-комментаторов, которые пытаются устроить из чужой внешности "громкие разоблачения".

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Кроме того, артистка впервые откровенно рассказала о своей большой семье и новых семейных узах. Она призналась, как строит отношения с детьми мужа и почему гордится ими не меньше, чем своими собственными.