Могилевська показалась без макіяжу на відпочинку (фото)

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками кадрами свого затишного вікенду, поставши у природному вигляді без краплі косметики.

Артистка проводила час разом із чоловіком у комплексі відпочинку на столичних Осокорках.

Наталя Могилевська без макіяжу Фото: Instagram

У своїх Instagram-сторіз (@nataliya_mogilevskaya) виконавиця опублікувала щире відео на тлі природи. Вона зізналася, що цей відпочинок став для неї особливим завдяки новому досвіду.

"Вперше з чоловіком була на рибалці, задоволення отримали. Клас!" — емоційно поділилася співачка.

Могилевська демонструє легкий повсякденний образ у яскраво-червоному вбранні, насолоджуючись теплим днем на свіжому повітрі та ділячись із підписниками позитивним настроєм.

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Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася з підписниками кадрами свого відпочинку та показала, як рятується від літньої спеки. Виконавиця опублікувала світлини, на яких позує в басейні повністю без макіяжу.

Українська співачка емоційно відреагувала на постійні закиди підписників щодо використання популярних препаратів для схуднення та естетичної медицини. У своєму дописі артистка різко розкритикувала інтернет-коментаторів, які намагаються влаштувати з чужої зовнішності "гучні викриття".

Відео дня

Крім того, артистка вперше відверто заговорила про свою велику родину та нові сімейні зв’язки. Вона зізналася, як будує стосунки з дітьми чоловіка і чому пишається ними не менше, ніж власними.