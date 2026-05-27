Наталя Могилевська жорстко відповіла на закиди про "Оземпік" та пластику: "І що в тому?"

Українська співачка емоційно відреагувала на постійні закиди підписників щодо використання популярних препаратів для схуднення та естетичної медицини. У своєму новому дописі артистка різко розкритикувала інтернет-коментаторів, які намагаються влаштувати з чужої зовнішності "гучні викриття".

Співачка висловила щире здивування тим, що під її публікаціями регулярними стали дискусії про ботокс, пластичні операції та вживання "Оземпіку". Могилевську обурює позиція користувачів, які коментують це з пафосом першовідкривачів.

"Ніби це викриття злочину, або типа "правду знаю тільки Яяяя!", або заклик "скажи правду людям"! Я дивлюся на цих домашніх слідчих в трусах і дивуюсь", — поділилася зірка.

На думку виконавиці, такі теми як здоров'я, романтичні стосунки, догляд за собою чи медичні маніпуляції є суто інтимними. Вона підкреслила, що вихована людина зазвичай не обтяжує інших подібними подробицями.

Відео дня

Наостанок Наталія додала, що навіть якщо припустити наявність косметичних операцій у будь-кого, в цьому немає жодного сенсу для засудження, адже бажання людини прикрасити себе є цілком природним.

Могилевська написала емоційний допис Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка розкрила секрет, як схудла на 25 кілограм без виснажливих тренувань. Артистка пояснила, що зробила ставку не на жорсткі дієти, а на оздоровлення організму.

Наталя Могилевська вперше розповіла про дітей чоловіка і його минуле одруження. Вона зізналася, як будує стосунки з дітьми чоловіка і чому пишається ними не менше, ніж власними.

Крім того, артистка "засвітила" свого коханого.