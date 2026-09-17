Тіна Кароль нещодавно отримала права: на якому авто їздить зірка (фото)
Українська співачка Тіна Кароль лише влітку цього року отримала водійське посвідчення. Тепер знаменитість розсікає дорогами на розкішному автомобілі Lexus.
Артистка сама за кермом направилась до Харкова. Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram (tina_karol).
Як виглядає авто Тіни Кароль
На оприлюдненому відео українська співачка сама керувала автомобілем Lexus. Зірка їхала до Харкова, щоб відвідати дитячу лікарню та передати допомогу в онкологічне відділення.
Судячи з кадрів, Кароль впевнено почувається за кермом, хоча водійське посвідчення вона отримала лише кілька місяців тому – 25 червня 2026 року.
Шанувальники Кароль вже встигли оцінити її навики водіння, і засипали зірку компліментами:
- "О, Тіна за кермом на трасі – не відволікайте!";
- "Боже, наша прима за кермом! Гарної дороги і янгола охоронця";
- "Дуже незвично бачити Тіну за кермом".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Тіна Кароль встановила рекорд України. Артистка майже дві години простояла у планці, а її "рекорд" став частиною великого жарту від команди BADstreet Boys у гумористичному шоу "Нашебачення".
- Також знаменитість прокоментувала ймовірну мобілізацію єдиного сина Веніаміна, якому цього року виповниться 18 років. Хлопець у майбутньому хоче повернутися до України.
Крім цього, Тіна Кароль публічно відреагувала на заяви Ані Лорак, яка раніше звинуватила її у нібито перешкоджанні кар’єрі в Україні. Артистка відповіла на ці слова під час концерту в Одесі.