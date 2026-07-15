Тіна Кароль заговорила про можливу мобілізацію 17-річного сина (фото)
Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала ймовірну мобілізацію єдиного сина Веніаміна, якому цього року виповниться 18 років.
В інтерв'ю Насправді МАХ знаменитість зізналася, що її син хоч і здобуває освіту за кордоном, у майбутньому хоче повернутися до України.
Тіна Кароль про ймовірну мобілізацію сина
За словами Кароль, якщо Веня вирішить долучитися до війська, вона не буде заперечувати.
"Що скаже дитина, то і буде. Він насправді розумний хлопчик і він знадобиться в багатьох сферах", — впевнена співачка.
Тіна також додала, що знання Веніаміна знадобляться у відновленні України після війни.
"Я завжди вірила, що представляти Україну мають люди, які вільно говорять англійською, вільно говорять іншими мовами. Він говорить. Ті люди, які могли бачити і українське навчання, і зарубіжне навчання, які люблять свою країну, розмовляють українською. Я впевнена в Україні. Ця війна породила чисте бажання створити свою ідеальну країну. Я вірю в це", — додала виконавиця.
Ким буде син Тіни Кароль
17-річний Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Він народився в союзі співачки та продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 році через рак шлунку.
"Він визначився з майбутньою професією та вже починає її отримувати. Тому що старші класи — це вже розподіл за спеціальностями. Веня —політолог і економіст. Змістовна особистість — все, як хотіла мама", — казала артистка.
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