Тіна Кароль заговорила про можливу мобілізацію 17-річного сина (фото)

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала ймовірну мобілізацію єдиного сина Веніаміна, якому цього року виповниться 18 років.

В інтерв'ю Насправді МАХ знаменитість зізналася, що її син хоч і здобуває освіту за кордоном, у майбутньому хоче повернутися до України.

Тіна Кароль про ймовірну мобілізацію сина

За словами Кароль, якщо Веня вирішить долучитися до війська, вона не буде заперечувати.

"Що скаже дитина, то і буде. Він насправді розумний хлопчик і він знадобиться в багатьох сферах", — впевнена співачка.

Тіна також додала, що знання Веніаміна знадобляться у відновленні України після війни.

"Я завжди вірила, що представляти Україну мають люди, які вільно говорять англійською, вільно говорять іншими мовами. Він говорить. Ті люди, які могли бачити і українське навчання, і зарубіжне навчання, які люблять свою країну, розмовляють українською. Я впевнена в Україні. Ця війна породила чисте бажання створити свою ідеальну країну. Я вірю в це", — додала виконавиця.

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Тіна Кароль із сином Фото: Instagram tina_karol

Ким буде син Тіни Кароль

17-річний Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Він народився в союзі співачки та продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 році через рак шлунку.

"Він визначився з майбутньою професією та вже починає її отримувати. Тому що старші класи — це вже розподіл за спеціальностями. Веня —політолог і економіст. Змістовна особистість — все, як хотіла мама", — казала артистка.

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