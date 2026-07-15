Тина Кароль рассказала о возможной мобилизации своего 17-летнего сына (фото)

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала возможную мобилизацию своего единственного сына Вениамина, которому в этом году исполнится 18 лет.

В интервью изданию "Насправді МАХ" знаменитость призналась, что её сын, хотя и получает образование за рубежом, в будущем хочет вернуться в Украину.

Тина Кароль о возможной мобилизации сына

По словам Кароль, если Веня решит пойти в армию, она не будет возражать.

"Что скажет ребенок, то и будет. Он на самом деле умный мальчик, и он пригодится во многих сферах", — уверена певица.

Тина также добавила, что знания Вениамина пригодятся для восстановления Украины после войны.

"Я всегда верила, что представлять Украину должны люди, которые свободно говорят на английском, свободно говорят на других языках. Он так и говорит. Те люди, которые имели возможность учиться и в Украине, и за рубежом, которые любят свою страну, говорят на украинском. Я уверена в Украине. Эта война породила искреннее желание создать свою идеальную страну. Я верю в это", — добавила певица.

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Тина Кароль с сыном Фото: Instagram tina_karol

Кем станет сын Тины Кароль

17-летний Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона — Repton Preparatory School. Он родился в семье певицы и продюсера Евгения Огира, скончавшегося в 2013 году от рака желудка.

"Он определился с будущей профессией и уже начинает получать образование в этой области. Ведь в старших классах уже происходит распределение по специальностям. Веня — политолог и экономист. Содержательная личность — всё так, как хотела мама", — сказала артистка.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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