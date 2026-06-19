В РФ возбудили уголовное дело против Тины Кароль: ей "грозит" 20 лет

Оккупационная так называемая администрация Харьковской области возбудила уголовное дело против Тины Кароль. Певице инкриминируют "дискредитацию" вооружённых сил России и финансирование ВСУ.

Поводом послужил недавний визит звезды на позиции украинских подразделений на Купянском направлении вместе с писателем Сергеем Жаданом. За это Тине Кароль "грозит" 20 лет лишения свободы.

Тину Кароль хотят судить в РФ

Россияне недовольны регулярными донатами в пользу украинской армии со стороны артистки.

В частности, во время поездки Тина Кароль вместе с Жаданом записала песню "Ночь", посвященную Харькову и украинским военным. Они сняли клип в харьковском метро с участием бойцов Национальной гвардии Украины "Хартия".

Тина Кароль и Сергей Жадан посвятили песню Харькову

Наказание по так называемым статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Указанные действия расцениваются как публичная демонстрация поддержки противника и формирование положительного образа военных преступников из состава "Хартии" среди населения", — отметили в так называемой администрации.

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Пока что сама Тина не отреагировала на эти новости.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Российская певица Наталья Власова украла хит Тины Кароль "Я все еще люблю".

В 2023 году Машу Ефросинину заочно приговорили к семи годам колонии в России.

Напомним, что до того, как телеведущую заочно приговорили к семи годам лишения свободы, её заочно арестовали в РФ. Тогда Мария Ефросинина иронично прокомментировала это в сторис, написав: "А я уже начала беспокоиться".