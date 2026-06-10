Песню Тины Кароль "украла" россиянка: это не первый случай (видео)

Российская певица Наталья Власова выдала хит Тины Кароль "Я все еще люблю" 2015 года за свой. Сейчас украинская артистка еще не отреагировала на инцидент.

Россиянка выпустила композицию "Я все еще люблю", назвав ее собственной работой, хотя этот трек еще в 2015 году представила украинка, которая потеряла своего мужа Евгения Огира за два года до того и посвящала ему много лирических композиций.

Россиянка украла песню Тины Кароль

Текст композиции почти полностью совпадает с оригиналом, отличаясь лишь незначительными сокращениями припева. Несмотря на это, россиянка указала авторами песни себя и Виктора Дробыша. Сейчас Тина Кароль публично не комментировала ситуацию.

Это не первый случай, когда россияне обвиняются в краже произведений украинцев. Ранее в подобных ситуациях оказывались группы Go_A, "Океан Эльзы", а также творчество Кузьмы Скрябина и группы "Антитела".

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Более того, певица Хо Куинь Хуонг из Вьетнама перепела известную композицию Тины Кароль — русскоязычный хит "Пупсик".

А российского исполнителя R. Riccardo наказали за плагиат украинского хита — его песню удалили со всех международных платформ. Россиянин использовал мелодию из трека Drevo (Максима Деревянчука) без разрешения, за что уже поплатился.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский шоумен и ведущий дядя Жора назвал самых дорогих артистов нашей страны. Интересно, что в тройку не входит Тина Кароль.

Злата Огневич рассказала, какие у нее отношения с Кароль.

Кроме того, блогер Стужук рассказала, как певица якобы "выгоняла" Ани Лорак из Украины.