Не Тина Кароль: Дядя Жора назвал трех самых дорогих артистов Украины

Украинский шоумен и ведущий дядя Жора назвал самых дорогих артистов нашей страны. Интересно, что в тройку не входит Тина Кароль.

Поскольку Вадим Мичковский много лет имеет собственное ивент-агентсво, которое занимается организацией праздников и корпоративов, он не понаслышке знает о ценниках наших звезд. Юморист в проекте "Утро в большом городе" назвал имена, которые сейчас самые дорогие для фанатов.

Самые дорогие украинские артисты

Сколько стоит пригласить на праздник Тину Кароль, дядя Жора говорить не стал. Однако признался, что она не входит в топ-3 самых дорогих украинских исполнителей.

"Работаю со всеми (артистами, — Ред.)... Я вам дам номер менеджера моего после разговора. Она вас обязательно проконсультирует. Это некорректно говорить, наверное, на широкую публику... Самые дорогие сейчас, наверное, Макс Барских, Монатик, Сердючка", — говорит бизнесмен.

Відео дня

Сердючка входит в топ-3 самых дорогих украинских звезд Фото: v_serduchka/instagram

Гонорары украинских звезд

Ранее креативный продюсер Даниил Алешин говорил, что Злата Огневич выступает за 330 тысяч гривен, тогда как Kalush Orchestra — примерно за 396 тысяч. Если пригласить"Другу Ріку" или KOLA, то это обойдется в 440 тысяч гривен — столько же, сколько и за выступление Виталия Козловского или Skofka.

Популярные группы The Hardkiss и DZIDZIO оценивают свое появление на празднике в 660 тысяч гривен. Значительно дороже стоят Настя Каменских и"Антитела" — по 880 тысяч гривен, столько же, как и легендарная Ирина Билык.

А вот Верка Сердючка обойдется заказчику в 1 миллион 100 тысяч гривен.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский шоумен Дядя Жора рассказал, как пытался начать бизнес в Киеве, но "прогорел" на однокомнатную квартиру.

Жена комика Наталья Мичковская рассказала, как тот пережил инсульт.

Кроме того, шоумен рассказал, как пережил клиническую смерть.