Не Тіна Кароль: Дядя Жора назвав трьох найдорожчих артистів України

Український шоумен та ведучий дядя Жора назвав найдорожчих артистів нашої країни. Цікаво, що в трійку не входить Тіна Кароль.

Оскільки Вадим Мичковський багато років має власне івент-агентсво, яке займається організацією свят та корпоративів, він не з чуток знає про цінники наших зірок. Гуморист у проєкті "Ранок у великому місті" назвав імена, які наразі найдорожчі для фанатів.

Найдорожчі українські артисти

Скільки коштує запросити на свято Тіну Кароль, дядя Жора казати не став. Проте зізнався, що вона не входить в топ-3 найдорожчих українських виконавців.

"Працюю зі всіма (артистами, — Ред.)… Я вам дам номер менеджера мого після розмови. Вона вас обовʼязково проконсультує. Це некоректно говорити, напевно, на широкий загал… Найдорожчі зараз, напевно, Макс Барських, Монатік, Сердючка", — каже бізнесмен.

Сердючка входить у топ-3 найдорожчих українських зірок

Гонорари українських зірок

Раніше креативний продюсер Данило Альошин казав, що Злата Огнєвіч виступає за 330 тисяч гривень, тоді як Kalush Orchestra — приблизно за 396 тисяч. Якщо запросити "Другу Ріку" чи KOLA, то це обійдеться в 440 тисяч гривень — стільки ж, скільки й за виступ Віталія Козловського або Skofka.

Популярні гурти The Hardkiss та DZIDZIO оцінюють свою появу на святі в 660 тисяч гривень. Значно дорожче коштують Настя Каменських і "Антитіла" — по 880 тисяч гривень, стільки ж, як і легендарна Ірина Білик.

А от Вєрка Сердючка обійдеться замовнику в 1 мільйон 100 тисяч гривень.

