Дядя Жора втратив багато грошей через бізнес: "Як однокімнатна квартира"

Український шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковський) розповів, як намагався розпочати бізнес у Києві, але "прогорів".

Комік відкрив власну справу у сфері харчування, невдало вклавши багато коштів. Про це він розповів проєкту "Наодинці з Гламуром".

Дядя Жора втратив гроші

Бізнесмен займався справою протягом пів року, але відмовився від неї.

"Не завжди бізнеси успішні. Я думаю, мене підприємці зрозуміють. Багато всі вкидуються, а потім зупиняються на якомусь етапі, бо це важко тягнути. Я от влазив у громадське харчування. Колись в часи КВН у мене була піцерія, магазини, різні напрямки. Нещодавно, рік тому, я вирішив знову спробувати цю нішу, масштабно хотілося підійти, але не вийшло", — розповів Дядя Жора.

Шоумен на фоні цього втратив дуже багато грошей. Це десятки тисяч доларів.

"Як однокімнатна квартира в Києві. Ми хотіла масштабувати, хотілось зробити щось гарне, але це гарне — тяжко зробити, тому що треба люди. З кадрами зараз є проблеми, гарного керуючого знайди дуже тяжко. Самому займатися — це треба від ранку до вечора там бути. На це часу нема, бо я в студіях, на гастролях, івентах. Вийшло так, що закрили це діло", — зізнався Вадим.

