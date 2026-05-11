Дядя Жора потерял много денег из-за бизнеса: "Как однокомнатная квартира"

Украинский шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) рассказал, как пытался начать бизнес в Киеве, но "прогорел".

Комик открыл собственное дело в сфере питания, неудачно вложив много средств. Об этом он рассказал проекту "Наедине с Гламуром".

Дядя Жора потерял деньги

Бизнесмен занимался делом в течение полугода, но отказался от него.

"Не всегда бизнесы успешны. Я думаю, меня предприниматели поймут. Многие все вбрасываются, а потом останавливаются на каком-то этапе, потому что это трудно тянуть. Я вот влезал в общественное питание. Когда-то во времена КВН у меня была пиццерия, магазины, разные направления. Недавно, год назад, я решил снова попробовать эту нишу, масштабно хотелось подойти, но не получилось", — рассказал Дядя Жора.

Дядя Жора

Шоумен на фоне этого потерял очень много денег. Это десятки тысяч долларов.

"Как однокомнатная квартира в Киеве. Мы хотела масштабировать, хотелось сделать что-то хорошее, но это хорошее — тяжело сделать, потому что нужны люди. С кадрами сейчас есть проблемы, хорошего управляющего найди очень тяжело. Самому заниматься — это надо с утра до вечера там быть. На это времени нет, потому что я в студиях, на гастролях, ивентах. Получилось так, что закрыли это дело", — признался Вадим.

