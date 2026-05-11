"Мы сами шокированы": Вирастюк с возлюбленной сообщили о пополнении в семье (видео)

Украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк неожиданно сообщил о пополнении в семье — его кошка Боня родила четырех котят.

В Instagram многодетный отец вышел на связь вместе со своей возлюбленной Ириной Зинченко.

В семье Вирастюка пополнение

"Мы мало кому об этом говорили, но у нас в семье снова пополнение. Мама чувствует себя хорошо, довольна", — сказал нардеп.

"Я?" — спросила Ирина.

"Да не ты! Боня чувствует себя довольной. Два рыженьких и два сереньких добавилось", — сказал Василий Вирастюк.

А в подписи к видео говорилось: "Друзья, мы сами шокированы, но счастливы. У нас снова пополнение, теперь и наша кошка Боня многодетная мама".

В семье Вирастюка пополнение

Реакция сети

В комментариях украинцы поздравили с пополнением семью Вирастюков:

"Очень милые котята, особенно этот рыженький".

"Ярославович, я уже подумал... А тут раз и прикол. Умеешь ты прикалываться. Будь здоров и крепок".

"Какая классная семья".

"Самые сильные коты".

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Василий Вирастюк показал младшую на 11 лет избранницу Ирину, которая родила от него двух сыновей.

Стронгмен впервые за долгое время показал свою возлюбленную Ирину, публично признавшись ей в любви.

Кроме того, нардеп впервые показал всех своих пятерых детей. Он набил на руке первые буквы имен сыновей.