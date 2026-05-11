"Мы сами шокированы": Вирастюк с возлюбленной сообщили о пополнении в семье (видео)
Украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк неожиданно сообщил о пополнении в семье — его кошка Боня родила четырех котят.
В Instagram многодетный отец вышел на связь вместе со своей возлюбленной Ириной Зинченко.
"Мы мало кому об этом говорили, но у нас в семье снова пополнение. Мама чувствует себя хорошо, довольна", — сказал нардеп.
"Я?" — спросила Ирина.
"Да не ты! Боня чувствует себя довольной. Два рыженьких и два сереньких добавилось", — сказал Василий Вирастюк.
А в подписи к видео говорилось: "Друзья, мы сами шокированы, но счастливы. У нас снова пополнение, теперь и наша кошка Боня многодетная мама".
Реакция сети
В комментариях украинцы поздравили с пополнением семью Вирастюков:
- "Очень милые котята, особенно этот рыженький".
- "Ярославович, я уже подумал... А тут раз и прикол. Умеешь ты прикалываться. Будь здоров и крепок".
- "Какая классная семья".
- "Самые сильные коты".
