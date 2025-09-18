Василий Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей (фото)

Украинский силач и нардеп Василий Вирастюк впервые показал всех своих детей. Первые буквы имен сыновей он набил себе на руку.

Related video

В Instagram стронгмен опубликовал фото, на котором он позирует с пятью своими сыновьями — 22-летним Адамом, 17-летним Олегом, девятилетним Александром, двухлетним Владимиром и восьмимесячным Ярославом. Это впервые, когда звездный отец показал двух младших сыновей от своей возлюбленной Ирины.

Сыновья Вирастюка

Более того, Вирастюк сообщил, что решился набить тату, посвятив рисунок наследникам. Теперь на его руке виднеется надпись "А.О.О.О.В.Я": каждая буква — это первая буква имени каждого из сыновей стронгмена.

"Казацкому роду нет перевода. Мысль сделать такую татуировку появилась у меня девять лет назад, когда должен был родиться мой третий сын Саша. В течение восьми месяцев вместе с Виктором "BOSS" Карпенко не имели возможности встретиться, и вот только с пятой попытки мы это сделали. Адам (22 года). Олег (17 лет). Александр (9 лет). Владимир (2 годика). Ярослав (8 месяцев). Всех своих детей люблю безгранично, желаю им удачи по жизни, быть здоровыми стать достойными людьми и обязательно счастливыми", — отметил Вирастюк.

Сыновья Вирастюка Фото: Instagram

Василий Вирастюк: личная жизнь

В 2003 году нардеп женился на Светлане Забияке, чемпионке Украины по фитнесу. У пары родился сын Адам. В январе 2006 года Светлана погибла под лавиной на горнолыжном курорте в Турции.

В 2007 году Вирастюк женился на Инне. У супругов родились два сына: Олег (2008) и Александр (2016). Кризис в отношениях наступил в 2022-2023 годах, когда женщина уехала с детьми за границу. Пара официально развелась, но до сих пор судится.

С Ириной, которая моложе стронгмена на 11 лет, они познакомились в 2019 году. А отношения начались примерно в 2021 году. В 2023 у пары родился сын Владимир. А 6 января 2025 года появился на свет пятый сын — Ярослав.

Фото, которым Василий Вирастюк подтвердил отношения с Ириной Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Василий Вирастюк до сих пор судится с бывшей женой Инной после развода.

Стронгмен после официального развода со второй женой Инной поделился подробностями своей личной жизни.

Кроме того, Василий Вирастюк в возрасте 50 лет в пятый раз стал отцом.