Стронгмен Василий Вирастюк признался, планирует ли жениться в третий раз

Василий Вирастюк, 50-летний народный депутат и стронгмен, после официального развода со второй женой Инной поделился подробностями своей личной жизни.

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50-летний стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк, который недавно официально развелся со второй женой Инной, поделился своими мыслями относительно возможности женитьбы в третий раз. Подробности своей личной жизни он рассказал в комментарии Славе Демину

Заметим, что Вирастюк уже два года проживает в гражданском браке с Ириной Зинченко. За это время у пары родились двое общих сыновей — Владимир (2023 года рождения) и Ярослав (2025). Ирина также имеет двоих детей от предыдущих отношений — 15-летнего Дмитрия и 10-летнюю Анастасию. У Василия также есть трое детей от предыдущих отношений — старший сын Адам от первого брака, и Олег и Александр от второго.

Предыдущие браки Вирастюка

Первой женой спортсмена была чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка. В 2003 году они поженились, и в том же году у них родился сын Адам, которому сейчас 21 год. К сожалению, через три года после бракосочетания Светлана трагически погибла — ее накрыло лавиной на горнолыжном курорте Паландокен в Турции. На момент трагедии ей было всего 28 лет.

Второй брак Вирастюк заключил в 2007 году с Инной, сотрудницей фармацевтической компании "Байер" в Украине. У пары родились двое сыновей — Олег (2008 года) и Александр (2016 года). Однако в 2023 году супруги объявили о разводе. Разрыв не прошел без конфликтов: Инна обвинила спортсмена в сокрытии доходов и требовала алименты, которые Вирастюк отказывался выплачивать в предложенном размере.

Отношения с Ириной

Третья избранница Вирастюка, Ирина Зинченко, моложе его на 11 лет. Спортсмен отметил, что их отношения для него сейчас являются важным приоритетом, но официально оформлять брак пара пока не спешит.

"Относительно нашей женитьбы с Ириной, моей возлюбленной — об этом еще рано говорить, мы об этом пока не думаем", — сказал Вирастюк.

Ранее спортсмен рассказал, что второй брак не принес ему счастья, но в отношениях с новой избранницей Ириной он чувствует себя комфортно.

Напомним, что официальное завершение второго брака состоялось 18 декабря 2024 года.

Кроме этого, Фокус писал, что известно о младшей на 11 лет избраннице стронгмена Василия Вирастюка, которая родила ему пятого сына.