Стронгмен Василь Вірастюк зізнався, чи планує одружуватися втретє

Василь Вірастюк, 50-річний народний депутат і стронгмен, після офіційного розлучення з другою дружиною Інною поділився подробицями свого особистого життя.

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50-річний стронгмен і народний депутат Василь Вірастюк, який нещодавно офіційно розлучився з другою дружиною Інною, поділився своїми думками щодо можливості одруження втретє. Подробиці свого особистого життя він розповів в коментарі Славі Дьоміну

Зауважимо, що Вірастюк вже два роки проживає у цивільному шлюбі з Іриною Зінченко. За цей час у пари народилися двоє спільних синів – Володимир (2023 року народження) та Ярослав (2025). Ірина також має двох дітей від попередніх стосунків – 15-річного Дмитра та 10-річну Анастасію. У василя також є троє дітей від попередніх стосунків — старший син Адам від першого шлюбу, та Олег і Олександр від другого.

Попередні шлюби Вірастюка

Першою дружиною спортсмена була чемпіонка України з фітнесу Світлана Забіяка. У 2003 році вони одружилися, і того ж року у них народився син Адам, якому зараз 21 рік. На жаль, через три роки після одруження Світлана трагічно загинула – її накрило лавиною на гірськолижному курорті Паландокен у Туреччині. На момент трагедії їй було всього 28 років.

Другий шлюб Вірастюк уклав у 2007 році з Інною, співробітницею фармацевтичної компанії "Баєр" в Україні. У пари народилися двоє синів – Олег (2008 року) і Олександр (2016 року). Однак у 2023 році подружжя оголосило про розлучення. Розрив не минув без конфліктів: Інна звинуватила спортсмена у приховуванні доходів та вимагала аліменти, які Вірастюк відмовлявся виплачувати у запропонованому розмірі.

Стосунки з Іриною

Третя обраниця Вірастюка, Ірина Зінченко, молодша за нього на 11 років. Спортсмен зазначив, що їхні стосунки для нього зараз є важливим пріоритетом, але офіційно оформлювати шлюб пара поки що не поспішає.

"Щодо нашого одруження з іриною, моєю коханою — про це ще рано говорити, ми про це поки що не думаємо", — сказав Вірастюк.

Раніше спортсмен розповів, що другий шлюб не приніс йому щастя, але в стосунках із новою обраницею Іриною він почувається комфортно.

Нагадаємо, що офіційне завершення другого шлюбу відбулося 18 грудня 2024 року.

Крім цього, Фокус писав, що відомо про молодшу на 11 років обраницю стронгмена Василя Вірастюка, яка народила йому п'ятого сина.