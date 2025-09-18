Василь Вірастюк уперше показав всіх пʼятьох синів (фото)

Український силач і нардеп Василь Вірастюк уперше показав усіх своїх дітей. Перші літери імен синів він набив собі на руку.

Related video

В Instagram стронгмен опублікував фото, на якому він позує з п’ятьма своїми синами — 22-річним Адамом, 17-річним Олегом, дев’ятирічним Олександром, дворічним Володимиром і восьмимісячним Ярославом. Це вперше, коли зірковий батько показав двох молодших синів від своєї коханої Ірини.

Сини Вірастюка

Ба більше, Вірастюк повідомив, що зважився набити тату, присвятивши малюнок спадкоємцям. Тепер на його руці видніється напис "А.О.О.В.Я": кожна літера — це перша буква імені кожного із синів стронгмена.

"Козацькому роду нема переводу. Думка зробити таке татуювання з'явилась у мене дев'ять років тому, коли повинен був народитись мій третій син Сашко. Впродовж восьми місяців разом з Віктором "BOSS" Карпенком не мали можливості зустрітись, і ось тільки з п'ятої спроби ми це зробили. Адам (22 роки). Олег (17 років). Олександр (9 років). Володимир (2 рочки). Ярослав (8 місяців). Всіх своїх дітей люблю безмежно, зичу їм вдачі по життю, бути здоровими стати достойними людьми і обов'язково щасливими", — зазначив Вірастюк.

Сини Вірастюка Фото: Instagram

Василь Вірастюк: особисте життя

У 2003 році нардеп одружився зі Світланою Забіякою, чемпіонкою України з фітнесу. У пари народився син Адам. У січні 2006 року Світлана загинула під лавиною на гірськолижному курорті в Туреччині.

2007 року Вірастюк одружився з Інною. У подружжя народилися два сини: Олег (2008) і Олександр (2016). Криза у стосунках настала у 2022–2023 роках, коли жінка виїхала з дітьми за кордон. Пара офіційно розлучилася, але досі судиться.

З Іриною, яка молодша за стронгмена на 11 років, вони познайомилися 2019 року. А стосунки почалися приблизно у 2021 році. У 2023 у пари народився син Володимир. А 6 січня 2025 року зʼявився на світ п’ятий син – Ярослав.

Фото, яким Василь Вірастюк підтвердив стосунки з Іриною Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Василь Вірастюк досі судиться з колишньою дружиною Інною після розлучення.

Стронгмен після офіційного розлучення з другою дружиною Інною поділився подробицями свого особистого життя.

Крім того, Василь Вірастюк у віці 50 років упʼяте став батьком.