"Вимагала 80 тисяч": Вірастюк судиться з ексдружиною, що відомо про його особисте життя

Відомий український спортсмен Василь Вірастюк досі судиться з колишньою дружиною Інною після розлучення. Жінка вимагала 80 тисяч аліментів на двох дітей.

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"З колишньою у нас ще залишилися невирішені питання. Ми досі перебуваємо в судовій тяганині. Крім розлучення й аліментів, є ще справи, пов'язані з розподілом майна. Процес триває", — розповів актор та силач у свіжому інтерв'ю blik.ua.

За словами Вірастюка, колишня дружина спочатку висунула йому умови, які він "фізично не міг виконати".

"Вона тоді вимагала 80 тисяч гривень аліментів на двох дітей. Крім того, хотіла, щоб я переписав на неї свої квартири. Це були несправедливі умови від людини, яка була занадто ображена на мене. Вона мені якось сказала: "Ти маєш піти від мене в одних тільки шкарпетках". Наче саме в них я до неї і прийшов. Зараз ми шукаємо порозуміння через адвокатів", — зазначив спортсмен.

Василь Вірастюк з колишньою дружиною та дітьми Фото: vasylvirastyuk/instagram

Зокрема, Вірастюк зізнався, що складні стосунки з Інною в нього були в період з 2022 по 2024 рік, а ось після офіційного розлучення "все нормалізувалося".

"Без криків, істерик. Спілкуємося виключно з організаційних питань, пов'язаних із дітьми. Найважче все переживав Сашко — наш спільний з Інною син і моя третя дитина загалом. Іноді він телефонує мені і каже, що сумує за мамою. Зараз він уже два тижні живе в мене в Івано-Франківську", — розповів український силач.

Василь Вірастюк: особисте життя

Перший шлюб (2003–2006)

У 2003 році одружився зі Світланою Забіякою, чемпіонкою України з фітнесу. У подружжя народився син Адам (2003). У січні 2006 року Світлана загинула під лавиною на гірськолижному курорті в Туреччині.

Другий шлюб (2007–2023)

2007 року одружився з Інною. У них народилися два сини: Олег (2008) і Олександр (2016). Особиста криза настала у 2022–2023 роках, коли жінка виїхала з дітьми за кордон і зрештою пара офіційно розлучилася.

Василь Вірастюк з другою дружиною Фото: vasylvirastyuk/instagram

Стосунки з Іриною

З Іриною, яка молодша за Василя приблизно на 11 років, він познайомився 2019 року. А їхні стосунки почалися приблизно у 2021 році. У 2023 у них народився син Володимир. А 6 січня 2025 року в Чернівцях зʼявився на світ п’ятий син – Ярослав. Втім, пара не поспішає реєструвати шлюб.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Василь Вірастюк поділився моторошною історією про те, як опинився під обстрілом у Донецькій області.

Народний депутат і стронгмен після офіційного розлучення з другою дружиною Інною поділився подробицями свого особистого життя.

Крім того, Василь Вірастюк у віці 50 років упʼяте став батьком.