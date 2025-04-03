Віз автівки для військових і ледь не загинув: Василь Вірастюк розповів, як потрапив під обстріл

Відомий стронгмен і народний депутат Василь Вірастюк поділився моторошною історією про те, як опинився під ракетним ударом у Донецькій області. Тоді чоловікові вдалося вижити.

Related video

Про це він розповів в Instagram.

За його словами, трагічний епізод стався ще 2 квітня минулого року на Донбасі, коли він разом із колегами доставляв для українських військових автомобілі, необхідні для фронту. Вони зупинилися на ночівлю в одному з місцевих готелів, але зовсім поруч стався потужний вибух. Вірастюк переконаний, що російські окупанти застосували керовані ракети, які були цілеспрямовано наведені на їхнє місце перебування.

Публікація Вірастюка про пережитий рік тому обстріл Фото: Скриншот

Наслідки атаки виявилися жахливими: з усіх автомобілів уцілів лише один – решта згоріла дотла і відновленню не підлягали. Окрім матеріальних втрат, цей обстріл забрав життя однієї людини. Сам Вірастюк та його супутники отримали легкі поранення та контузії, але, на щастя, вижили.

Публікація Вірастюка про пережитий рік тому обстріл Фото: Скриншот

"Рік тому, коли ми їхали до наших захисників на Донеччину, ситуація ледь не завершилася для нас трагічно. Через наведення адміністратора ми мало не загинули всі разом. У результаті: у колег – контузії, у нас – легкі поранення, а з семи автівок уціліла лише одна. Найгірше – ми втратили одну людину…", – згадав Вірастюк.

Нагадаємо, що Василь Вірастюк, 50-річний народний депутат і стронгмен, після офіційного розлучення з другою дружиною Інною поділився подробицями свого особистого життя.

Крім цього, Фокус писав, що відомо про молодшу на 11 років обраницю стронгмена Василя Вірастюка, яка народила йому п'ятого сина.