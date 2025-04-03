Вез машины для военных и едва не погиб: Василий Вирастюк рассказал, как попал под обстрел

Известный стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк поделился жуткой историей о том, как оказался под ракетным ударом в Донецкой области. Тогда мужчине удалось выжить.

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Об этом он рассказал в Instagram.

По его словам, трагический эпизод произошел еще 2 апреля прошлого года на Донбассе, когда он вместе с коллегами доставлял для украинских военных автомобили, необходимые для фронта. Они остановились на ночлег в одном из местных отелей, но совсем рядом произошел мощный взрыв. Вирастюк убежден, что российские оккупанты применили управляемые ракеты, которые были целенаправленно наведены на их место пребывания.

Публикация Вирастюка о пережитом год назад обстреле Фото: Скриншот

Последствия атаки оказались ужасными: из всех автомобилей уцелел только один — остальные сгорели дотла и восстановлению не подлежали. Кроме материальных потерь, этот обстрел унес жизнь одного человека. Сам Вирастюк и его спутники получили легкие ранения и контузии, но, к счастью, выжили.

Публикация Вирастюка о пережитом год назад обстреле Фото: Скриншот

"Год назад, когда мы ехали к нашим защитникам в Донецкую область, ситуация едва не завершилась для нас трагически. Из-за наведения администратора мы чуть не погибли все вместе. В результате: у коллег — контузии, у нас — легкие ранения, а из семи автомобилей уцелела только одна. Хуже всего — мы потеряли одного человека...", — вспомнил Вирастюк.

Напомним, что Василий Вирастюк, 50-летний народный депутат и стронгмен, после официального развода со второй женой Инной поделился подробностями своей личной жизни.

Кроме этого, Фокус писал, что известно о младшей на 11 лет избраннице стронгмена Василия Вирастюка, которая родила ему пятого сына.