"Требовала 80 тысяч": Вирастюк судится с экс-супругой, что известно о его личной жизни

Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк до сих пор судится с бывшей женой Инной после развода. Женщина требовала 80 тысяч алиментов на двоих детей.

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"С бывшей у нас еще остались нерешенные вопросы. Мы до сих пор находимся в судебной волоките. Кроме развода и алиментов, есть еще дела, связанные с распределением имущества. Процесс продолжается", — рассказал актер и силач в свежем интервью blik.ua.

По словам Вирастюка, бывшая жена сначала выдвинула ему условия, которые он "физически не мог выполнить".

"Она тогда требовала 80 тысяч гривен алиментов на двоих детей. Кроме того, хотела, чтобы я переписал на нее свои квартиры. Это были несправедливые условия от человека, который был слишком обижен на меня. Она мне как-то сказала: "Ты должен уйти от меня в одних только носках". Как будто именно в них я к ней и пришел. Сейчас мы ищем взаимопонимание через адвокатов", — отметил спортсмен.

Василий Вирастюк с бывшей женой и детьми Фото: vasylvirastyuk/instagram

В частности, Вирастюк признался, что сложные отношения с Инной у него были в период с 2022 по 2024 год, а вот после официального развода "все нормализовалось".

"Без криков, истерик. Общаемся исключительно по организационным вопросам, связанным с детьми. Тяжелее всего все переживал Саша — наш общий с Инной сын и мой третий ребенок в целом. Иногда он звонит мне и говорит, что скучает по маме. Сейчас он уже две недели живет у меня в Ивано-Франковске", — рассказал украинский силач.

Василий Вирастюк: личная жизнь

Первый брак (2003-2006)

В 2003 году женился на Светлане Забияке, чемпионке Украины по фитнесу. У супругов родился сын Адам (2003). В январе 2006 года Светлана погибла под лавиной на горнолыжном курорте в Турции.

Второй брак (2007-2023)

В 2007 году женился на Инне. У них родились два сына: Олег (2008) и Александр (2016). Личный кризис наступил в 2022-2023 годах, когда женщина уехала с детьми за границу и в конце концов пара официально развелась.

Василий Вирастюк со второй женой Фото: vasylvirastyuk/instagram

Отношения с Ириной

С Ириной, которая моложе Василия примерно на 11 лет, он познакомился в 2019 году. А их отношения начались примерно в 2021 году. В 2023 у них родился сын Владимир. А 6 января 2025 года в Черновцах появился на свет пятый сын — Ярослав. Впрочем, пара не спешит регистрировать брак.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Василий Вирастюк поделился жуткой историей о том, как оказался под обстрелом в Донецкой области.

Народный депутат и стронгмен после официального развода со второй женой Инной поделился подробностями своей личной жизни.

Кроме того, Василий Вирастюк в возрасте 50 лет в пятый раз стал отцом.