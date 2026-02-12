Василий Вирастюк показал свою возлюбленную, младшую на 11 лет (фото)

Украинский депутат и стронгмен Василий Вирастюк впервые за долгое время показал свою возлюбленную Ирину. Женщина моложе его на 11 лет и родила силачу 2 сыновей.

В Instagram Вирастюк обнародовал свежую фотографию избранницы и признался публично ей в любви.

Василий Вирастюк показал свою возлюбленную

"Моя любимая в прекрасной форме. Ирина Георгиевна, мама четверых детей. Кто бы сказал! Люблю безгранично", — написал стронгмен.

Фото было сделано в Ивано-Франковске.

На нем Ирина Зинченко позировала возле заведения в черном пальто и очках.

Возлюбленная Василия Вирастюка Фото: Instagram

Женщины и дети Вирастюка

С Ириной они познакомились в 2019 году. А отношения начались чуть позже. В 2023 году у пары родился сын Владимир. А 6 января 2025 года появился на свет Ярослав.

В 2003 году Вирастюк женился на Светлане Забияке, чемпионке Украины по фитнесу. У пары родился сын Адам. В январе 2006 года Светлана погибла под лавиной на горнолыжном курорте.

В 2007 году украинский силач женился на женщине по имени Инна. У супругов родились два сына: Олег (2008) и Александр (2016). Пара официально уже развелась, но до сих пор судится.

Сыновья Василия Вирастюка Фото: Instagram

