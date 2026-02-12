Василий Вирастюк показал свою возлюбленную, младшую на 11 лет (фото)
Украинский депутат и стронгмен Василий Вирастюк впервые за долгое время показал свою возлюбленную Ирину. Женщина моложе его на 11 лет и родила силачу 2 сыновей.
В Instagram Вирастюк обнародовал свежую фотографию избранницы и признался публично ей в любви.
Василий Вирастюк показал свою возлюбленную
"Моя любимая в прекрасной форме. Ирина Георгиевна, мама четверых детей. Кто бы сказал! Люблю безгранично", — написал стронгмен.
Фото было сделано в Ивано-Франковске.
На нем Ирина Зинченко позировала возле заведения в черном пальто и очках.
Женщины и дети Вирастюка
С Ириной они познакомились в 2019 году. А отношения начались чуть позже. В 2023 году у пары родился сын Владимир. А 6 января 2025 года появился на свет Ярослав.
В 2003 году Вирастюк женился на Светлане Забияке, чемпионке Украины по фитнесу. У пары родился сын Адам. В январе 2006 года Светлана погибла под лавиной на горнолыжном курорте.
В 2007 году украинский силач женился на женщине по имени Инна. У супругов родились два сына: Олег (2008) и Александр (2016). Пара официально уже развелась, но до сих пор судится.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
Кроме того, стронгмен до сих пор судится с бывшей женой Инной.