Василь Вірастюк показав свою кохану, молодшу на 11 років (фото)
Український депутат та стронгмен Василь Вірастюк уперше за тривалий час показав свою кохану Ірину. Жінка молодша за нього на 11 років та народила силачу 2 синів.
В Instagram Вірастюк оприлюднив свіжу світлину обраниці та зізнався публічно їй у коханні.
Василь Вірастюк показав свою кохану
"Моя кохана в чудовій формі. Ірина Георгіївна, мама чотирьох діток. Хто б сказав! Кохаю безмежно", — написав стронгмен.
Фото було зроблене в Івано-Франківську.
На ньому Ірина Зінченко позувала біля закладу в чорному пальті та окулярах.
Жінки та діти Вірастюка
З Іриною вони познайомилися 2019 року. А стосунки почалися трохи пізніше. У 2023 у пари народився син Володимир. А 6 січня 2025 року зʼявився на світ Ярослав.
У 2003 році Вірастюк одружився зі Світланою Забіякою, чемпіонкою України з фітнесу. У пари народився син Адам. У січні 2006 року Світлана загинула під лавиною на гірськолижному курорті.
2007 року український силач одружився з жінкою на імʼя Інна. У подружжя народилися два сини: Олег (2008) і Олександр (2016). Пара офіційно вже розлучилася, але досі судиться.
