Вірастюк показав однорічного сина від молодшої на 11 років коханої (фото)

Український стронгмен і нардеп Василь Вірастюк поділився рідкісним кадром свого найменшого сина Ярослава від цивільної дружини, дизайнерки Ірини Зінченко.

Володар титулів "Найсильніша людина України" і "Найсильніша людина світу" поділився радісною новиною в Instagram: Ярославу виповнився рік.

Вірастюк показав найменшого сина

На фото хлопчик позує у візочку, тримаючи руки перед камерою, а зірковий батько присвятив малюку зворушливі слова з побажаннями щасливого дитинства та миру.

"День народження. Нашому синочку (наймолодшому) Ярчику (Ярославу Васильовичу) сьогодні виповнився рочок. Нехай росте на радість нам здоровим і щасливим й обов’язково під мирним небом", — зазначив багатодітний батько.

Василь Вірастюк показав найменшого сина Ярослава Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях підписники стронгмена привітали іменинника з першим днем народження:

"Здоровʼя міцного і щасливого дитинства".

"Днем народження вашого синочка! Нехай росте здоровим, щасливим і оточеним любов’ю. Мирного неба, радості та багато світлих моментів вашій родині!".

"З днем народження, Ярчик! Хай буде вам здоровий!!! І росте на радість мамі і татові!".

З дизайнеркою Іриною, яка молодша за Василя на 11 років, вони познайомилися 2019 року. А стосунки почалися приблизно у 2021 році. У 2023 у пари народився син Володимир. А 6 січня 2025 року зʼявився на світ Ярослав.

Василь Вірастюк з коханою Фото: Instagram

