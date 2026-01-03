Василь Вірастюк вшанував памʼять покійної дружини: "Вже 20 років" (фото)

Український стронгмен Василь Вірастюк вшанував пам'ять трагічно загиблої першої дружини Світлани. ЇЇ не стало 20 років тому.

Жінка загинула у січні 2006 року на гірськолижному курорті в Туреччині. У своєму Instagram Вірастюк показав архівний кадр першої дружини.

Василь опублікував чорно-біле фото Світлини. Їхньому спільному сину на той момент було два з половиною роки.

"Уявляєте, сьогодні вже 20 років від того дня, як загинула Світлана, моя перша дружина, мама Адамчика. Йому тоді було всього два з половиною роки", — написав Вірастюк.

Перша дружина Василя Вірастюка Фото: Instagram

Василь Вірастюк: особисте життя

У 2003 році стронгмен одружився зі Світланою Забіякою, чемпіонкою України з фітнесу. У пари народився син Адам. У січні 2006 року Світлана загинула під лавиною на гірськолижному курорті в Туреччині.

2007 року Василь Вірастюк одружився з жінкою на імʼя Інна. У подружжя народилися два сини: Олег (2008) і Олександр (2016). Криза у стосунках настала у 2022–2023 роках, коли жінка виїхала з дітьми за кордон. Пара офіційно розлучилася, але досі вирішує спірні питання в суді.

З Іриною, яка молодша за Василя на 11 років, вони познайомилися 2019 року. А стосунки почалися приблизно у 2021 році. У 2023 у пари народився син Володимир. А 6 січня 2025 року зʼявився на світ п’ятий син — Ярослав.

Василь Вірастюк з другою дружиною та синами Фото: vasylvirastyuk/instagram

