Василий Вирастюк почтил память покойной жены: "Уже 20 лет" (фото)

Украинский стронгмен Василий Вирастюк почтил память трагически погибшей первой жены Светланы. Ее не стало 20 лет назад.

Женщина погибла в январе 2006 года на горнолыжном курорте в Турции. В своем Instagram Вирастюк показал архивный кадр первой жены.

Василий опубликовал черно-белое фото фотографии. Их совместному сыну на тот момент было два с половиной года.

"Представляете, сегодня уже 20 лет с того дня, как погибла Светлана, моя первая жена, мама Адамчика. Ему тогда было всего два с половиной года", — написал Вирастюк.

Первая жена Василия Вирастюка Фото: Instagram

Василий Вирастюк: личная жизнь

В 2003 году стронгмен женился на Светлане Забияке, чемпионке Украины по фитнесу. У пары родился сын Адам. В январе 2006 года Светлана погибла под лавиной на горнолыжном курорте в Турции.

В 2007 году Василий Вирастюк женился на женщине по имени Инна. У супругов родились два сына: Олег (2008) и Александр (2016). Кризис в отношениях наступил в 2022-2023 годах, когда женщина уехала с детьми за границу. Пара официально развелась, но до сих пор решает спорные вопросы в суде.

Відео дня

С Ириной, которая моложе Василия на 11 лет, они познакомились в 2019 году. А отношения начались примерно в 2021 году. В 2023 у пары родился сын Владимир. А 6 января 2025 года появился на свет пятый сын — Ярослав.

Василий Вирастюк со второй женой и сыновьями Фото: vasylvirastyuk/instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Василий Вирастюк впервые показал всех своих детей. Он набил себе на руке первые буквы имен сыновей.

Строгмен до сих пор судится с бывшей женой Инной после развода.

Кроме того, Василий Вирастюк в возрасте 50 лет в пятый раз стал отцом.