Вирастюк показал годовалого сына от младшей на 11 лет возлюбленной (фото)

Украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк поделился редким кадром своего младшего сына Ярослава от гражданской жены, дизайнера Ирины Зинченко.

Обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" поделился радостной новостью в Instagram: Ярославу исполнился год.

Вирастюк показал самого маленького сына

На фото мальчик позирует в коляске, держа руки перед камерой, а звездный отец посвятил малышу трогательные слова с пожеланиями счастливого детства и мира.

"День рождения. Нашему сыночку (самому младшему) Ярчику (Ярославу Васильевичу) сегодня исполнился годик. Пусть растет на радость нам здоровым и счастливым и обязательно под мирным небом", — отметил многодетный отец.

Василий Вирастюк показал самого маленького сына Ярослава Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях подписчики стронгмена поздравили именинника с первым днем рождения:

"Здоровья крепкого и счастливого детства".

"С днем рождения вашего сыночка! Пусть растет здоровым, счастливым и окруженным любовью. Мирного неба, радости и много светлых моментов вашей семье!".

"С днем рождения, Ярчик! Пусть будет вам здоров!!! И растет на радость маме и папе!".

С дизайнером Ириной, которая моложе Василия на 11 лет, они познакомились в 2019 году. А отношения начались примерно в 2021 году. В 2023 у пары родился сын Владимир. А 6 января 2025 года появился на свет Ярослав.

Василий Вирастюк с любимой Фото: Instagram

