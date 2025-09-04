Василий Вирастюк показал, как выглядит его 17-летний сын (фото)

Известный украинский силач и политик Василий Вирастюк рассказал о своем старшем сыне Олеге, которому недавно исполнилось 17 лет. Юноша сделал важный шаг в своей жизни — поступил в университет.

Вирастюк поделился семейными новостями: двое его детей начали новый учебный год. Младший сын Саша пошел в новую школу, а старший Олег стал студентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

Вирастюк поделился фото с семьей Фото: Instagram

На какую специальность поступил сын Вирастюка

Парень с детства интересовался компьютерами, посещал онлайн-курсы и развивался в сфере IT. В этом году он подал документы сразу в несколько вузов, но в итоге получил бюджетное место в одном из самых престижных университетов Украины.

Олег Вирастюк будет учиться на факультете компьютерных технологий и кибернетики по специальности "инженерия программного обеспечения".

Сын Вирастюка — Олег Фото: Instagram

Вирастюк дал совет сыну

Василий Вирастюк отметил, что путь в новой профессии будет непростым, но призвал сына не сдаваться: "Никто ничего не подарит, полученные знания — это твой успех и самореализация в будущем".

Спортсмен также опубликовал архивное фото сына из школы.

Олег Вирастюк в школе Фото: Instagram

