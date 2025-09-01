Трендовое 1 сентября: Лабубу и Балерина Капучина пришли на первый звонок в Киеве (видео)

В Киеве на праздничных школьных линейках по случаю Дня знаний детей поздравили популярные персонажи Лабубу и Балерина Капучина. Герои посетили две столичные школы и создали праздничную атмосферу для учеников.

По информации местных телеграм-каналов, Лабубу провел торжественную линейку в одной из столичных школ, а Балерина Капучина посетила праздник в другом учебном заведении Киева. Дети младших классов были заметно рады, особенно обрадовались появлению Лабубу, активно реагируя на его выступление.

Лабубу и Балерина Капучина на школьной линейке: что известно об этих персонажах

По данным открытых источников, Лабубу — это бренд уникальных коллекционных плюшевых игрушек в виде милых монстров, созданных гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Стоит отметить, что приобрести их можно исключительно в магазинах китайской сети Pop Mart, а имя Лабуба также принадлежит главному герою серии.

Лабубу Фото: Pixels

Что касается Балерины Капучины, это, по сути, цифровой персонаж, созданный искусственным интеллектом, который весной 2025 года получил огромную популярность в соцсетях благодаря вирусному мему. Интересно, что ее образ сочетает балетные движения с чашкой капучино вместо головы под комический итальянский саундтрек. Она, собственно, является частью коллекции "AI Brain Animals" — серии мемов, сгенерированных алгоритмами искусственного интеллекта.

Балерина Капучина Фото: Pinterest

Также Фокус писал, что 1 сентября в Украине учебный год начался под сигналы воздушной тревоги, из-за чего школьники вынуждены были проводить первые уроки в укрытиях. Так, утром из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, оснащенного ракетой "Кинжал", во всех регионах прозвучала воздушная тревога. Дети и педагоги были вынуждены прервать торжества и переместиться в укрытия, в частности в станции метро.

Кроме этого, недавно на украинско-словацкой границе закарпатские таможенники предотвратили ввоз в Украину контрафактных Лабубу на полмиллиона гривен.