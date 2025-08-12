Контрабанда на трендах: на Закарпатье таможенники выявили полную фуру Лабубу (фото)

На украинско-словацкой границе закарпатские таможенники предотвратили ввоз в Украину контрафактных Лабубу на полмиллиона гривен.

Related video

Фура с 7440 детскими мягкими игрушками, 8120 брелоками, 1140 силиконовыми чехлами для телефонов и 150 чехлами для наушников ехала к волынскому предпринимателю. Всего в кузове было 16850 единиц товаров китайского происхождения, сообщает Закарпатская таможня на своей странице в Facebook.

Во время проверки фуры инспекторы провели полный осмотр содержимого и обнаружили товары, которые ввозились с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности.

Фото: Закарпатская таможня/Facebook

Фото: Закарпатская таможня/Facebook

Фото: Закарпатская таможня/Facebook

Фото: Закарпатская таможня/Facebook

Фото: Закарпатская таможня/Facebook

Фото: Закарпатская таможня/Facebook

Фото: Закарпатская таможня/Facebook

Фото: Закарпатская таможня/Facebook

Вскоре правообладатель торговой марки, имеющей международную регистрацию, сообщил, что указанные товары являются подозреваемыми в нарушении прав интеллектуальной собственности, и предоставил вывод, в котором отметил, что по предоставленным таможней фотографиям товара для идентификации, подтверждается нарушение прав интеллектуальной собственности на принадлежащие ему торговые марки и имеют признаки фальсифицированной и контрафактной продукции.

В отношении предпринимателя из Волынской области составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

Все контрафактные товары изъяты. Следствие по делу продолжается.

Ранее Фокус писал, что в Украину не пустили знаменитый суперкар Lamborghini.

Мы также рассказывали, что в Китае задержали мужчину, который вез в штанах 100 живых змей.