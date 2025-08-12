Контрабанда на трендах: на Закарпатті митники виявили повну фуру Лабубу (фото)

На українсько-словацькому кордоні закарпатські митники запобігли ввезенню в Україну контрафактних Лабубу на півмільйона гривень.

Фура з 7440 дитячими м'якими іграшками, 8120 брелоками, 1140 силіконовими чохлами для телефонів і 150 чохлами для навушників їхала до волинського підприємця. Загалом у кузові було 16850 одиниць товарів китайського походження, повідомляє Закарпатська митниця на своїй сторінці у Facebook.

Під час перевірки фури інспектори провели повний огляд вмісту та виявили товари, які ввозилися з можливим порушенням прав інтелектуальної власності.

Фото: Закарпатська митниця/Facebook

Невдовзі правовласник торговельної марки, що має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зазначені товари є підозрюваними в порушенні прав інтелектуальної власності, та надав висновок, у якому зазначив, що за наданими митницею фотографіями товару для ідентифікації, підтверджується порушення прав інтелектуальної власності на належні йому торговельні марки та мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції.

Щодо підприємця з Волинської області складено протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України.

Усі контрафактні товари вилучено. Слідство у справі триває.

