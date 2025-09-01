Трендове 1 вересня: Лабубу і Балерина Капучина завітали на перший дзвоник у Києві (відео)

У Києві на святкових шкільних лінійках з нагоди Дня знань дітей привітали популярні персонажі Лабубу та Балерина Капучина. Герої завітали до двох столичних шкіл та створили святкову атмосферу для учнів.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, Лабубу провів урочисту лінійку в одній зі столичних шкіл, а Балерина Капучина відвідала свято в іншому навчальному закладі Києва. Діти молодших класів були помітно раді, особливо зраділи появі Лабубу, активно реагуючи на його виступ.

Лабубу та Балерина Капучина на шкільній лінійці: що відомо про цих персонажів

За даними відкритих джерел, Лабубу — це бренд унікальних колекційних плюшевих іграшок у вигляді милих монстрів, створених гонконзьким дизайнером Касінгом Лунгом. Варто зазначити, що придбати їх можна виключно в магазинах китайської мережі Pop Mart, а ім’я Лабуба також належить головному герою серії.

Лабубу Фото: Pixels

Що стосується Балерини Капучини, це, по суті, цифровий персонаж, створений штучним інтелектом, який навесні 2025 року здобув величезну популярність у соцмережах завдяки вірусному мемові. Цікаво, що її образ поєднує балетні рухи з чашкою капучино замість голови під комічний італійський саундтрек. Вона, власне, є частиною колекції "AI Brain Animals" — серії мемів, згенерованих алгоритмами штучного інтелекту.

Балерина Капучина Фото: Pinterest

Також Фокус писав, що 1 вересня в Україні навчальний рік розпочався під сигнали повітряної тривоги, через що школярі змушені були проводити перші уроки в укриттях. Так, вранці через зліт російського винищувача МіГ-31К, оснащеного ракетою «Кинджал», у всіх регіонах прозвучала повітряна тривога. Діти та педагоги були змушені перервати урочистості та переміститися до укриттів, зокрема у станції метро.

Окрім цього, нещодавно на українсько-словацькому кордоні закарпатські митники запобігли ввезенню в Україну контрафактних Лабубу на півмільйона гривень.