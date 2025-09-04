Василь Вірастюк показав, який вигляд має його 17-річний син (фото)

Відомий український силач і політик Василь Вірастюк розповів про свого старшого сина Олега, якому нещодавно виповнилося 17 років. Юнак зробив важливий крок у своєму житті — вступив до університету.

Вірастюк поділився родинними новинами: двоє його дітей розпочали новий навчальний рік. Молодший син Сашко пішов у нову школу, а старший Олег став студентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це спортсмен розповів на своїй сторінці в Instagram.

Вірастюк поділився фото з родиною Фото: Instagram

На яку спеціальність вступив син Вірастюка

Хлопець із дитинства цікавився комп’ютерами, відвідував онлайн-курси та розвивався у сфері IT. Цьогоріч він подав документи одразу до кількох вишів, але зрештою отримав бюджетне місце в одному з найпрестижніших університетів України.

Олег Вірастюк навчатиметься на факультеті комп’ютерних технологій та кібернетики за спеціальністю "інженерія програмного забезпечення".

Син Вірастюка – Олег Фото: Instagram

Вірастюк дав пораду сину

Василь Вірастюк наголосив, що шлях у новій професії буде непростим, але закликав сина не здаватися: "Ніхто нічого не подарує, здобуті знання — це твій успіх та самореалізація в майбутньому".

Спортсмен також опублікував архівне фото сина зі школи.

Олег Вірастюк у школі Фото: Instagram

