Василь Вірастюк показав, який вигляд має його 17-річний син (фото)
Відомий український силач і політик Василь Вірастюк розповів про свого старшого сина Олега, якому нещодавно виповнилося 17 років. Юнак зробив важливий крок у своєму житті — вступив до університету.
Вірастюк поділився родинними новинами: двоє його дітей розпочали новий навчальний рік. Молодший син Сашко пішов у нову школу, а старший Олег став студентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це спортсмен розповів на своїй сторінці в Instagram.
На яку спеціальність вступив син Вірастюка
Хлопець із дитинства цікавився комп’ютерами, відвідував онлайн-курси та розвивався у сфері IT. Цьогоріч він подав документи одразу до кількох вишів, але зрештою отримав бюджетне місце в одному з найпрестижніших університетів України.
Олег Вірастюк навчатиметься на факультеті комп’ютерних технологій та кібернетики за спеціальністю "інженерія програмного забезпечення".
Вірастюк дав пораду сину
Василь Вірастюк наголосив, що шлях у новій професії буде непростим, але закликав сина не здаватися: "Ніхто нічого не подарує, здобуті знання — це твій успіх та самореалізація в майбутньому".
Спортсмен також опублікував архівне фото сина зі школи.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У соцмережах 1 вересня зірки показали своїх дітей, які повернулися після трьох місяців літа до науки.
- У Києві на святкових шкільних лінійках з нагоди Дня знань дітей привітали популярні персонажі Лабубу та Балерина Капучина.
Крім того, Маша Єфросиніна зізналася, що їй важко впоратися з сином.