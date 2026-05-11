"Ми самі шоковані": Вірастюк з коханою повідомили про поповнення в родині (відео)

Український стронгмен і нардеп Василь Вірастюк несподівано повідомив про поповнення в родині — його кішка Боня народила чотирьох кошенят.

В Instagram багатодітний батько вийшов на звʼязок разом зі своєю коханою Іриною Зінченко.

У родині Вірастюка поповнення

"Ми мало кому про це говорили, але в нас в родині знову поповнення. Мама почуває себе добре, задоволена", — сказав нардеп.

"Я?" — запитала Ірина.

"Та не ти! Боня почуває себе задоволеною. Два руденьких і два сіреньких добавилося", — сказав Василь Вірастюк.

А в підпису до відео йшлося: "Друзяки, ми самі шоковані, але щасливі. В нас знову поповнення, тепер і наша кішка Боня багатодітна мама".

Реакція мережі

У коментарях українці привітали з поповненням родину Вірастюків:

"Дуже милі котенята, особливо оте руденьке".

"Ярославович, я вже подумав… А тут раз і прикол. Вмієш ти прикалюватись. Будь здоровий та міцний".

"Яка класна родина".

"Найсильніші коти".

