Вірастюк показав молодшу на 11 років кохану: що відомо про їхні стосунки (фото)

Український стронгмен і нардеп Василь Вірастюк показав молодшу на 11 років обраницю Ірину, яка народила від нього двох синів.

Виявилося, що жінка 28 квітня святкує день народження. З цієї нагоди Вірастюк публічно звернувся до іменинниці з теплими словами у своїх соцмережах.

Вірастюк звернувся до коханої

"Я хочу побажати тобі, моя солоденька, бути завжди веселою, усміхненою, з гарним настроєм, успішною, обов'язково здоровою (в плані здоров'я). Зроблю все для того, щоб ти — Ірина Григорівна — була безмежно щасливою, ну і біля тебе!" — написав стронгмен.

За словами Вірастюка, їх разом звела доля і сталося це випадково: коли чоловік перебував у шлюбі, а іменинниця — у процесі розлучення. До зустрічі з коханим Ірина пережила багато кепських моментів, зокрема зраду.

Відео дня

"Кожного дня говорю тобі, що кохаю тебе, і зараз пишу: кохаю безмежно і від щирого серця. Бажаю бути з тобою якомога довше, допоки… (але зараз не про це). Ще раз вітаю тебе зі ще одним днем щасливого життя", — додав нардеп.

Ірина Зінченко Фото: Instagram

З Іриною Вірастюк познайомився 2019 року. А їхні стосунки почалися трохи пізніше. У 2023 у пари народився син Володимир. А 6 січня 2025 року зʼявився на світ хлопчик Ярослав. Також у знаменитості є ще троє синів від попередніх стосунків.

