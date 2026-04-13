Украинский певец отомстил россиянину, который цинично украл его хит (видео)

Российского исполнителя R. Riccardo наказали за плагиат украинского хита — его песню удалили со всех международных платформ. Россиянин использовал мелодию из трека Drevo (Максима Деревянчука) без разрешения, за что уже поплатился.

В команде Drevo, песни которого одна за другой "разрывают сеть", отметили, что сначала заметили использование трека-кражи в социальных сетях, а затем российский лейбл нагло выпустил песню как собственный продукт.

Украинский певец отомстил россиянину

После жалоб и юридических действий кражу "Потанцуй со мной" успешно заблокировали. У Деревянчука заявили, что речь идет не только о смежных, но и о прямом нарушении авторских прав, что требует более сложного рассмотрения.

"Сначала нам и слушателям Drevo начали попадаться TikTok-видео от этого россиянина. Нам это не нравилось, но TikTok — это пространство, где пользователи самовыражаются, как могут и хотят, используя популярный и трендовый контент. И это еще раз подтверждало, что украинская музыка не имеет границ, однако имеет качество", — отметили в Sound United.

У Drevo украли песню

Российский артист R. Riccardo несколько недель назад выпустил трек "Потанцуй со мной", который полностью украден из песни "Энкараписта" украинца Drevo.

Продюсер артиста Михаил Шиян и его лейбл Sound United сразу подали жалобу дистрибьюторам, чтобы кражу удалили с платформ.

"Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через который объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим", — заявили тогда в команде Drevo.

Отметим, что оригинал "разорвал" сеть, собрав 17 миллионов в YouTube.

