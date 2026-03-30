Россияне украли песню украинского певца DREVO, которая разорвала сеть (видео)

Российский артист R. Riccardo выпустил трек "Потанцуй со мной", который полностью украден из песни "Енкараписта" украинского артиста Drevo (Максим Деревянчук) — от первой до последней ноты.

"Никогда не было и вот опять — наши неприятные соседи без малейших угрызений совести воруют не только унитазы и стиральные машинки, но и украинский контент", — сообщили Фокусу в команде исполнителя.

Россияне украли песню у Drevo

По словам представителей Деревянчука, юридическая закрытость РФ от остального правового мира порождает безнаказанность. Впрочем, менеджмент музыканта не готов оставить ситуацию без вмешательства.

Продюсер Drevo Михаил Шиян и его лейбл Sound United уже подали жалобу дистрибьюторам. Трек-кража в ближайшее время должен быть удален со всех платформ.

"Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через который объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим. На каждом концерте Drevo мы собираем большие средства на поддержку ВСУ, чтобы уничтожать врага на поле боя. И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие "танцы" должны завершаться падением в оркестровую яму", — заявил Михаил Шиян, основатель лейбла Sound United и продюсер Деревянчука.

Песня DREVO

Сейчас российская кража имеет 93 тысячи просмотров на YouTube, когда оригинал "разорвал" сеть, собрав 16 миллионов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский певец DREVO (Максим Деревянчук) впервые отреагировал на скандал вокруг трека "Смарагдове небо", который публично раскритиковал Женя Галич.

Песня участника Нацотбора на Евровидение "Смарагдове небо" "разорвала" сеть.

Кроме того, знаменитую песню "Мам", написанную фронтменом группы "Скрябин" Андреем Кузьменко, перепели российские исполнители.