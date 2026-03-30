Россияне украли песню украинского певца DREVO, которая разорвала сеть (видео)

Песни DREVO в последнее время "разрывают" сеть | Фото: скриншот

Российский артист R. Riccardo выпустил трек "Потанцуй со мной", который полностью украден из песни "Енкараписта" украинского артиста Drevo (Максим Деревянчук) — от первой до последней ноты.

"Никогда не было и вот опять — наши неприятные соседи без малейших угрызений совести воруют не только унитазы и стиральные машинки, но и украинский контент", — сообщили Фокусу в команде исполнителя.

По словам представителей Деревянчука, юридическая закрытость РФ от остального правового мира порождает безнаказанность. Впрочем, менеджмент музыканта не готов оставить ситуацию без вмешательства.

Продюсер Drevo Михаил Шиян и его лейбл Sound United уже подали жалобу дистрибьюторам. Трек-кража в ближайшее время должен быть удален со всех платформ.

"Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через который объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим. На каждом концерте Drevo мы собираем большие средства на поддержку ВСУ, чтобы уничтожать врага на поле боя. И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие "танцы" должны завершаться падением в оркестровую яму", — заявил Михаил Шиян, основатель лейбла Sound United и продюсер Деревянчука.

Песня DREVO

Сейчас российская кража имеет 93 тысячи просмотров на YouTube, когда оригинал "разорвал" сеть, собрав 16 миллионов.

